Kärnten wird 2027 Gastgeber des Österreichischen Radgipfels

Nach zwölf Jahren kehrt der Österreichische Radgipfel 2027 wieder nach Kärnten zurück. Diese Nachricht verkündeten LHStv. Martin Gruber und LR Sebastian Schuschnig im Zuge eines aktuellen Berichts zur Weiterentwicklung der heimischen Radinfrastruktur. „Der Zuschlag für den Radgipfel 2027 ist ein besonderer Erfolg für Kärnten. Es ist auch die Anerkennung für die Arbeit der vergangenen Jahre und gleichzeitig eine große Chance, Kärnten auf österreichweiter Bühne als starkes Radland zu positionieren“, so Gruber.

11,5 Millionen Euro im Vorjahr investiert

Seit 2018 investiert das Land jährlich rund sechs Millionen Euro in überregionale Radwegel, im Vorjahr wurde mit 11,5 Millionen Euro ein Rekordwert erreicht. „Wir haben den Radwegeausbau seit 2018 aus dem Dornröschenschlaf geholt und es uns klar zum Ziel gesetzt, das Potenzial Kärntens beim Thema Rad zu nutzen und die Angebote deutlich zu verbessern. Dafür investieren wir laufend und referatsübergreifend aus den Bereichen Straßenbau, Tourismus und Verkehr“, betont Gruber. Mit dem aktuellen Budget werden zentrale Lückenschlüsse und Sicherheitsprojekte vorangetrieben, darunter die Sanierung des Drauradwegs, der Ausbau des Friesacher Radwegs sowie das Leuchtturmprojekt Lieserschluchtradweg. Zudem werden innovative Lösungen wie Mehrzweckstreifen im Freilandbereich getestet.

Radinfrastruktur weiter stärken und ausbauen

Ergänzend zur Bauoffensive fließen bis 2026 zwei Millionen Euro in die Belebung der touristischen Vorsaison. Landesrat Sebastian Schuschnig erklärt: „Ziel ist es, die Nächtigungszahlen und die Wertschöpfung in der Vorsaison zu steigern und den gestiegenen Erwartungen der Gäste an ein attraktives und qualitativ hochwertiges Radangebot gerecht zu werden.“ Gefördert werden dabei sowohl die Infrastruktur, etwa durch Radboxen an Bahnhöfen, als auch neue Events wie das „Wörthersee Gravel Race“. Das Ziel der Verantwortlichen bleibt klar: „Durch die laufenden Investitionen und einem entsprechenden Maßnahmenmix werden wir die Radinfrastruktur in Kärnten weiter stärken und ausbauen. Ziel ist es, dass Kärnten als starkes Radland zukünftig noch sichtbarer wird”, so Gruber und Schuschnig abschließend.