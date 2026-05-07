Mildes Frühlingswetter: Bis zu 24 Grad und viel Sonne in Kärnten

Kärnten darf sich am Freitag auf viel Sonnenschein und milde Temperaturen bis zu 24 Grad freuen.

Ein sonniger Vormittag über den Kärntner Seen verspricht perfektes Frühlingswetter. Erst ab Mittag bilden sich über den Gipfeln Quellwolken, die regional für kurze Regenschauer sorgen können.

Ein sonniger Vormittag über den Kärntner Seen verspricht perfektes Frühlingswetter. Erst ab Mittag bilden sich über den Gipfeln Quellwolken, die regional für kurze Regenschauer sorgen können.

Der Freitag präsentiert sich in Kärnten von seiner freundlichen Seite. Nachdem sich lokale Nebelfelder am Morgen rasch aufgelöst haben, dominiert bis zum Mittag verbreitet strahlender Sonnenschein. Besonders im Osten des Landes, in den Regionen östlich von Villach, bleibt es auch am Nachmittag noch länger sonnig. In Oberkärnten hingegen nimmt die Quellbewölkung in der zweiten Tageshälfte vorübergehend zu, wobei es dort größtenteils trocken bleibt.

Vereinzelte Schauer im Bergland

Trotz der überwiegend freundlichen Bedingungen weisen die Meteorologen auf eine leichte Schauerneigung im Norden hin: „Der Tag beginnt wolkenlos. Gegen Mittag bilden sich immer mehr Quellwolken und am Nachmittag sind besonders über den Bergen entlang der nördlichen Landesgrenze einzelne, unergiebige Regenschauer zu erwarten“, wissen die Experten der Geosphere Austria.

Angenehme Temperaturen

Die Temperaturen erreichen für die Jahreszeit milde Werte und klettern auf Tageshöchstwerte zwischen 19 und 24 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus südöstlicher Richtung.