Fotogalerie: Krämermarkt Feldkirchen lockte zahlreiche Besucher an

Zwei Tage lang lockte der Krämermarkt viele Besucher nach Feldkirchen. Marktstände, Sommerwetter und prominente Gäste prägten das Event. Wir haben die besten Bilder für dich zusammengefasst.

Zwei Tage lang lockte der Krämermarkt in Feldkirchen zahlreiche Besucher in die Innenstadt. Die vielen Marktstände boten ein abwechslungsreiches Sortiment, das von Kleidung und Haushaltswaren bis hin zu regionalen Spezialitäten reichte. Bei sommerlichem Wetter herrschte am Hauptplatz ein reges Treiben.

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©Egon Rutter

Lebendige Atmosphäre in der Stadt

Die Gäste nutzten die Gelegenheit zum Einkaufen, Flanieren und gemütlichen Beisammensein. Einmal mehr sorgte der Krämermarkt für eine lebendige Atmosphäre in der Stadt. Unter den Besuchern wurden unter anderem gesichtet: Bürgermeister Martin Treffner, Golfprofi Martina Tscherne, Eventmanagerin Andrea Pecile, Feuerwehrexperte Thomas Ruditz, Eisstockschütze Hans Kogler sowie Eventplaner Simon Niederbichler.