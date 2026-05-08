Downhill Weissensse lockt zahlreiche Mountainbike-Stars nach Kärnten

Das Event ist auf den 14. bis 17. Mai datiert und bringt zahlreiche Weltklasse Fahrer an den Weissensee. Vom Downhill-Staatsmeister bis hin zum Europameister - Mitte Mai batteln sich die Teilnehmer in zwei Rennen.

Hauptgrund für den hohen Besuch in Kärnten ist die Strecke, die das Orga-Team rund um Timmy Fockenberger auf die Beine gestellt hat. Sie ist steil, spektakulär und fordernd, genau das, was den Top-Fahrern gefällt. Neben den Wald-Sektionen und den Highspeed-Passagen gibt es heuer auch einen Weitsprung-Contest mit einem Preisgeld von 1.000 Euro.

Am Wochenende wird es Ernst

Gleich zwei Rennen werden in das Christi Himmelfahrt-Wochenende gepackt. Am Donnerstag wird die Strecke, die nur am Rennwochenende geöffnet ist, mit einem Stopp der österreichweiten auner Austrian Gravity Series powered by SKILL eingeweiht. Der nationale Downhill-Cup ist Einsteiger-Serie und Talente-Sprungbrett zugleich und lockt damit Fahrer vom Burgenland bis Vorarlberg an. Ab 12.30 Uhr wird es hier mit dem Seeding Run (Qualifikation) ernst und ab 15.30 Uhr finden die Finalläufe statt. Bei diesem Rennen werden die Kärntner Downhill-Landesmeisterschaften ausgetragen und im Anschluss gekürt.

Punkte für die Weltrangliste

Für den Rest des Wochenendes fokussiert sich alles auf den Weissensee Downhill. Das Rennen ist beim internationalen Radsportverband (UCI) gemeldet und hat den Status „C2“ – vordere Platzierungen sammeln hier wichtige Punkte für die Weltrangliste.