Neue Instrumente für den Nachwuchs der Trachtenkapelle

Mit viel Einsatz organisiert die Zechgemeinschaft Lieserhofen den traditionellen Kirchtag und Nachkirchtag und bringt sich das ganze Jahr über mit sozialen Aktionen ein, wie etwa die Unterstützung anderer Vereine.

Der Verein zeigt auch heuer wieder, wie wichtig Zusammenhalt und Engagement in einer funktionierenden Dorfgemeinschaft sind. Ein echtes Highlight ist jedes Jahr der Lieserhofer Kirchtag. Für die passende Stimmung sorgt dabei traditionell die Trachtenkapelle Lieserhofen. Diese begleitet jedes Jahr den festlichen Marsch der Zechpaare durch den Ort und spielt anschließend das Kirchtagskonzert am Volksschulplatz.

Spende durch den Verein

Als Dankeschön für diese großartige Unterstützung möchte die Zechgemeinschaft heuer etwas zurückgeben und die Kapelle mit dem Kauf von neuen Instrumenten unterstützen. Konkret wird den Nachwuchsmusikern ein Tenorhorn zur Verfügung gestellt. „Eine eigene Trachtenkapelle im Ort zu haben, ist schon etwas ganz Besonderes“, freut sich Altzechmeisterin Christina Glanzer. Zechmeister von 2025 Maximilian Spielbichler sagt: „Vor allem die Arbeit mit dem Nachwuchs ist enorm wichtig, ohne regelmäßiges Proben wäre so eine Leistung und eine funktionierende Kapelle mit allen Altersschichten gar nicht möglich.“