Osterfeuer-Reste lösen im Lavanttal gefährlichen Waldbrand aus

Die Entsorgung von Resten eines Osterfeuers hat einen Waldbrand ausgelöst: Im Lavanttal standen am Abend rund 100 Kräfte im Großeinsatz. Durch die anhaltende Trockenheit hat sich die Glut- bzw. Hitzereste wieder angezündet.

Innerhalb kürzester Zeit rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Insgesamt standen sieben Feuerwehren mit rund 100 Kräften im Einsatz.

Innerhalb kürzester Zeit rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Insgesamt standen sieben Feuerwehren mit rund 100 Kräften im Einsatz.

Nach dem ersten Feuer im Bereich der Saualpe am Donnerstagabend, bei dem rund 200 Quadratmeter Wald teilweise in Vollbrand standen, 5 Minuten hat berichtet, folgt nun der nächste Einsatz: Am Donnerstag gegen 18.30 Uhr brach erneut ein Waldbrand im Lavanttal aus, diesmal im Gemeindegebiet von St. Andrä entlang des Winklinger Grabenwegs. Die betroffene Fläche war mit rund 80 Quadratmetern zwar kleiner, doch die Lage blieb angespannt.

Brand offenbar fahrlässig verursacht

Nach ersten Ermittlungen dürfte ein 51-jähriger Mann aus der Region den Brand ausgelöst haben. Er hatte offenbar Reste eines Osterfeuers ausgeschüttet, in der Annahme, dass diese bereits vollständig erloschen waren. Doch durch die anhaltende Trockenheit kam es vermutlich zu einer Wiederentzündung von Glut- oder Hitzeresten.

Großeinsatz der Feuerwehren

Innerhalb kürzester Zeit rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Insgesamt standen sieben Feuerwehren mit rund 100 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen im Einsatz, darunter die Wehren aus St. Andrä, Fischering, Jakling, St. Paul, St. Michael, Wolfsberg und St. Stefan. Dank des raschen und koordinierten Eingreifens konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes auf den umliegenden Wald verhindert werden. Bereits gegen 19.45 Uhr konnte der Einsatzleiter Entwarnung geben: „Brand aus“.