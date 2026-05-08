Rückschlag für Kämpfer Franz Großmann: Epileptischer Anfall stoppt Pläne
Franz Großmann, auf Social Media auch als elic.white bekannt, ist ein ehemaliger Kärntner Radprofi. Nach einem Horrorsturz 2017 in Mexiko war für ihn nichts mehr, wie es mal war.
Nach seinem lebensgefährlichen Sturz in Mexiko 2017 ist für den ehemaligen Mountainbike-Profi Franz Großmann nichts mehr, wie es war. Damals überlebte der Klagenfurter ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und kämpfte sich nach monatelangem Koma zurück ins Leben, doch die Schatten der Vergangenheit bleiben. Am Dienstag folgte der nächste Schock: Trotz guter medikamentöser Einstellung erlitt der 38-Jährige einen schweren epileptischen Anfall.
Er teilte den Vorfall auf Instagram
Auf Instagram („elic.white“) teilte er diesen Moment offen mit seinen 94.000 Followern. Dabei stellt er klar: Es geht ihm nicht um Mitleid, sondern um Aufklärung. Er will zeigen, dass hinter der Fassade ein permanenter, unsichtbarer Kampf gegen die Unfallfolgen tobt, den Außenstehende oft nicht wahrnehmen.
Seine Freundin musste den Vorfall hautnah miterleben
Großmann erzählte in der Story auch, dass der Vorfall für seine Freundin Magdalena schrecklich war, sie war dabei. Er meint: „Für sie war es einfach pure Todesangst“. Kurz vor dem epileptischen Anfall wusste er ihren Namen auf einmal nicht mehr. Dann trafen die Rettungskräfte ein. Als der Anfall startete, reagierte Großmanns Freundin geistesgegenwärtig und verabreichte ihm sofort sein Notfallmedikament. Da er danach jedoch nicht mehr richtig zu Bewusstsein kam, musste der Notarzt zur Verstärkung gerufen werden.
Er wollte eigentlich wieder arbeiten
Der erneute Rückschlag trifft den Kärntner besonders hart, da er für diesen Sommer eigentlich einen festen Arbeitsplatz in Aussicht hatte. Sein sehnlichster Wunsch bleibt ein Stück Normalität und soziale Teilhabe, doch die Krankheit zwingt ihn nun wieder in die Knie. Statt des geplanten Neustarts im Berufsleben heißt es für Großmann jetzt erst einmal wieder: einen Schritt zurückmachen und sich mühsam zurückkämpfen.
Wer ist Franz Großmann?
Franz Großmann (38) ist ein ehemaliger österreichischer Extremsportler aus Kärnten, der heute als Motivationssprecher und Content Creator tätig ist. Bevor ein schwerer Sturz sein Leben veränderte, war er eine feste Größe in der internationalen Bike-Szene – allerdings in einer besonderen Doppelrolle.
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Sportliche Wurzeln: Großmann begann nicht als klassischer Profi-Biker, sondern war ursprünglich ein erfolgreicher Kajak-Freestyler (österreichischer Staatsmeister 2006). Erst später verlagerte sich sein Fokus ganz auf das Mountainbiken.
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Akademische & berufliche Laufbahn: Er studierte mit einem Basketball-Stipendium in den USA (Texas und Kansas) und schloss sein Studium der Betriebswirtschaft ab. Vor seinem Unfall arbeitete er als Global Event & Brand Manager für die große deutsche Bike-Marke Canyon. Er war somit sowohl Athlet als auch Manager hinter den Kulissen.
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Der Wendepunkt (2017): Beim Urban-Freeride-Event „Down Puerto Vallarta“ in Mexiko stürzte er bei einem Sprung lebensgefährlich. Die Diagnose: Schwerstes Schädel-Hirn-Trauma. Er lag mehrere Monate im Koma, Ärzte gaben ihm kaum Überlebenschancen.
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Das „zweite Leben“: Entgegen aller Prognosen lernte Großmann alles neu – vom Atmen über das Sprechen bis zum Gehen. Heute nutzt er seine Reichweite auf Instagram (@elic.white), um offen über die Schattenseiten seiner Genesung, wie etwa die posttraumatische Epilepsie, zu sprechen.
Franz Großmann gilt heute als eines der stärksten Symbole für Resilienz im Sport. Sein Motto „Only the strong survive“ lebt er als „RealTalk“-Sprecher vor und inspiriert damit Tausende Menschen, auch nach schweren Schicksalsschlägen nicht aufzugeben.