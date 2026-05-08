Rückschlag für Kämpfer Franz Großmann: Epileptischer Anfall stoppt Pläne

Franz Großmann, auf Social Media auch als elic.white bekannt, ist ein ehemaliger Kärntner Radprofi. Nach einem Horrorsturz 2017 in Mexiko war für ihn nichts mehr, wie es mal war.

Franz Großmann kämpfte sich nach einem Horror-Sturz wieder ins Leben. Nun erlitt er einen Rückschlag.

Franz Großmann kämpfte sich nach einem Horror-Sturz wieder ins Leben. Nun erlitt er einen Rückschlag.

Nach seinem lebensgefährlichen Sturz in Mexiko 2017 ist für den ehemaligen Mountainbike-Profi Franz Großmann nichts mehr, wie es war. Damals überlebte der Klagenfurter ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und kämpfte sich nach monatelangem Koma zurück ins Leben, doch die Schatten der Vergangenheit bleiben. Am Dienstag folgte der nächste Schock: Trotz guter medikamentöser Einstellung erlitt der 38-Jährige einen schweren epileptischen Anfall.

Er teilte den Vorfall auf Instagram

Auf Instagram („elic.white“) teilte er diesen Moment offen mit seinen 94.000 Followern. Dabei stellt er klar: Es geht ihm nicht um Mitleid, sondern um Aufklärung. Er will zeigen, dass hinter der Fassade ein permanenter, unsichtbarer Kampf gegen die Unfallfolgen tobt, den Außenstehende oft nicht wahrnehmen.

Seine Freundin musste den Vorfall hautnah miterleben

Großmann erzählte in der Story auch, dass der Vorfall für seine Freundin Magdalena schrecklich war, sie war dabei. Er meint: „Für sie war es einfach pure Todesangst“. Kurz vor dem epileptischen Anfall wusste er ihren Namen auf einmal nicht mehr. Dann trafen die Rettungskräfte ein. Als der Anfall startete, reagierte Großmanns Freundin geistesgegenwärtig und verabreichte ihm sofort sein Notfallmedikament. Da er danach jedoch nicht mehr richtig zu Bewusstsein kam, musste der Notarzt zur Verstärkung gerufen werden.

Er wollte eigentlich wieder arbeiten

Der erneute Rückschlag trifft den Kärntner besonders hart, da er für diesen Sommer eigentlich einen festen Arbeitsplatz in Aussicht hatte. Sein sehnlichster Wunsch bleibt ein Stück Normalität und soziale Teilhabe, doch die Krankheit zwingt ihn nun wieder in die Knie. Statt des geplanten Neustarts im Berufsleben heißt es für Großmann jetzt erst einmal wieder: einen Schritt zurückmachen und sich mühsam zurückkämpfen.