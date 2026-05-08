Kaffeetrinken für Kärntner in Not: Über 28.000 Euro gesammelt

Ein Kaffeekränzchen und dabei Gutes tun? Das war in Kärnten und Osttirol möglich. Rund 28.000 Euro kamen bei der Charity-Aktion zusammen.

Im EUROSPAR Wernberg schenkten Matthias Scherzer und Elias Partoloth vom Gymnasium St. Martin Kaffee aus und sammelten mit Kauffrau Julia Zluga Spenden für Menschen in schwierigen Lebenslagen.

Im EUROSPAR Wernberg schenkten Matthias Scherzer und Elias Partoloth vom Gymnasium St. Martin Kaffee aus und sammelten mit Kauffrau Julia Zluga Spenden für Menschen in schwierigen Lebenslagen.

Bei einer Tasse Kaffee miteinander plaudern, spenden und damit Gutes tun: Das war beim zwölften „SPAR Coffee to help“-Tag von SPAR Kärnten und Osttirol und der youngCaritas angesagt. Mehr als 28.000 Euro kamen bei dieser muntermachenden Charity-Aktion für Menschen direkt in der Region zusammen, die dringend Unterstützung brauchen.

28.000 Euro an Spenden

Am 24. April 2026 hatten sich rund 100 SPAR-, EUROSPAR- und INTERSPAR-Märkte in Kärnten und Osttirol in Orte der Begegnung und des Miteinanders verwandelt. Bei duftendem REGIO-Kaffee, köstlichem Kuchen von ÖLZ und vielen persönlichen Gesprächen baten Mitarbeitende von SPAR – darunter viele Lehrlinge – und rund 400 engagierte Freiwillige der youngCaritas Kundinnen und Kunden unter dem Motto „Kaffeetrinken und gleichzeitig helfen“ um Spenden. Das stolze Ergebnis: 28.082,45 Euro.

©SPARgleissfoto 28.082,45 Euro wurden bei der Charity-Aktion eingenommen.

Jugendliche mit Herz und Tatkraft

Besonders beeindruckend war der Einsatz der jungen Generation. Ihr Credo: „Zu helfen, macht Sinn. Jeder Mensch kann einmal in eine Notsituation kommen und ist dann froh, wenn er Unterstützung erfährt.“ Im EUROSPAR Wernberg schenkten Matthias Scherzer und Elias Partoloth vom Gymnasium St. Martin Kaffee aus und sammelten mit Kauffrau Julia Zluga Spenden für Menschen in schwierigen Lebenslagen. Im SPAR Supermarkt der Perspektive Handels Caritas gGmbH in der Tiroler Straße in Villach engagierten sich Antonia Kuchler und Sarah Leitner vom BRG St. Martin mit der stellvertretenden Marktleitung Janine Zupanc.

Für Kärntner in Not

Die gesammelten Spenden kommen über die Beratungsstellen der Caritas in Klagenfurt, Villach, St. Veit, Wolfsberg und Spittal ausschließlich Menschen in der Region zugute, die unerwartet in schwierige Lebenssituationen geraten sind – sei es durch Krankheit, finanzielle Not oder familiäre Belastungen.