Cyber-Attacke auf Kärnten: Behörden-Webseite nach Angriff offline

Das Land Kärnten wurde wieder mal zum Ziel eines Hackerangriffs. Am Donnerstag kam es deswegen zu längeren Ausfällen af der Website.

Es ist nicht das erste, und es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass das Land Kärnten Ziel von Hackerangriffen wird. Im Mai 2022 kam es damals sogar zu einem Erpressungsversuch. Nun wurde wieder eine Cyberattacke verübt.

Millionenschaden durch Hackergruppe

Im Mai 2022 kam es zu einer größeren Hackerattacke gegen das Land Kärnten. Die Cyberkriminellen nannten sich „Black Cat“ und verlangten 5 Millionen Dollar. Der durch den Hackerangriff entstandene Schaden wurde seinerzeit mit rund zwei Millionen Euro beziffert. Nun wurde am Donnerstag wieder eine Attacke erkannt.

„DDoS-Attacke“ auf Landesverwaltungsgericht

Das Land Kärnten bestätigt auf Anfrage von 5 Minuten: „Ja, es ist richtig, dass es eine sogenannte „DDoS-Attacke“ (Distributed Denial of Service) auf Landesverwaltungsgericht Kärnten gab. Die Landes-IT konnte durch technische- und organisatorische Maßnahmen die Seite des LVWG isolieren. Das Primärziel, die Webseite des LVWG, ist aus Sicherheitsgründen bis zur vollständigen Abwehr noch offline.“ Schäden gibt es keine und Erpressungsversuche sind auch keine eingegangen, was bei solchen Attacken auch nicht üblich ist.

Angriffe kommen regelmäßig vor

Derartige Angriffe auf öffentliche Einrichtungen kommen grundsätzlich regelmäßig vor und die Mehrzahl bleibt für Nutzerinnen und Nutzer unbemerkt. Aktuell sind mehrere Bundesländer sowie Ministerien betroffen. „Auch dieser Vorfall wird technisch umfassend analysiert und dokumentiert. Sämtliche relevanten Erkenntnisse werden an zuständige Sicherheits- und Ermittlungsbehörden weitergeleitet, um die weitere Aufarbeitung und internationale Zusammenarbeit zu unterstützen“, heißt es abschließend seitens der Pressestelle des Landes.