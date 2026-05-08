Cyber-Attacke auf Kärnten: Behörden-Webseite nach Angriff offline
Das Land Kärnten wurde wieder mal zum Ziel eines Hackerangriffs. Am Donnerstag kam es deswegen zu längeren Ausfällen af der Website.
Es ist nicht das erste, und es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass das Land Kärnten Ziel von Hackerangriffen wird. Im Mai 2022 kam es damals sogar zu einem Erpressungsversuch. Nun wurde wieder eine Cyberattacke verübt.
Millionenschaden durch Hackergruppe
Im Mai 2022 kam es zu einer größeren Hackerattacke gegen das Land Kärnten. Die Cyberkriminellen nannten sich „Black Cat“ und verlangten 5 Millionen Dollar. Der durch den Hackerangriff entstandene Schaden wurde seinerzeit mit rund zwei Millionen Euro beziffert. Nun wurde am Donnerstag wieder eine Attacke erkannt.
„DDoS-Attacke“ auf Landesverwaltungsgericht
Das Land Kärnten bestätigt auf Anfrage von 5 Minuten: „Ja, es ist richtig, dass es eine sogenannte „DDoS-Attacke“ (Distributed Denial of Service) auf Landesverwaltungsgericht Kärnten gab. Die Landes-IT konnte durch technische- und organisatorische Maßnahmen die Seite des LVWG isolieren. Das Primärziel, die Webseite des LVWG, ist aus Sicherheitsgründen bis zur vollständigen Abwehr noch offline.“ Schäden gibt es keine und Erpressungsversuche sind auch keine eingegangen, was bei solchen Attacken auch nicht üblich ist.
Angriffe kommen regelmäßig vor
Derartige Angriffe auf öffentliche Einrichtungen kommen grundsätzlich regelmäßig vor und die Mehrzahl bleibt für Nutzerinnen und Nutzer unbemerkt. Aktuell sind mehrere Bundesländer sowie Ministerien betroffen. „Auch dieser Vorfall wird technisch umfassend analysiert und dokumentiert. Sämtliche relevanten Erkenntnisse werden an zuständige Sicherheits- und Ermittlungsbehörden weitergeleitet, um die weitere Aufarbeitung und internationale Zusammenarbeit zu unterstützen“, heißt es abschließend seitens der Pressestelle des Landes.
Was ist eine DDoS-Attacke?
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Bedeutung: Die Abkürzung steht für Distributed Denial of Service (verteilte Dienstverweigerung).
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Das Prinzip: Stell dir vor, tausende Menschen versuchen gleichzeitig durch eine einzige Drehtür in ein Gebäude zu gehen. Die Tür blockiert, und niemand kommt mehr hinein. Bei einer DDoS-Attacke fluten Angreifer eine Website oder einen Server mit so vielen Anfragen, bis das System unter der Last zusammenbricht.
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Das Ziel: Die Website oder der Dienst (z. B. Online-Banking, Gaming-Server oder News-Portale) soll lahmgelegt werden, sodass echte Nutzer keinen Zugriff mehr haben.
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Wie funktioniert es? Die Angreifer nutzen meist ein Botnetz. Das ist ein Zusammenschluss von tausenden infizierten Computern oder Smart-Home-Geräten weltweit, die ferngesteuert gleichzeitig die Zielseite „bommandieren“.
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Die Absicht: Oft geht es um Erpressung, politischen Aktivismus (Hacktivismus) oder einfach darum, einem Unternehmen wirtschaftlich zu schaden.
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Gefahr: Bei einer DDoS-Attacke werden meist keine Daten gestohlen – es geht primär darum, die Erreichbarkeit zu zerstören.