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/ ©FF Maria Rojach
Bild auf 5min.at zeigt einen Waldbrand
Beim Eintreffen der Feuerwehren stand eine Hecke sowie angrenzender Baumbestand in Brand.
Gemmersdorf
08/05/2026
Danke!

Nächtlicher Alarm: Feuerwehr verhindert Waldbrand

Heute Nacht um 2.54 Uhr wurde die FF Maria Rojach gemeinsam mit der FF Gemmersdorf zu einem Brandeinsatz nach Gemmersdorf alarmiert. Beim Eintreffen stand eine Hecke sowie angrenzender Baumbestand in Brand.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(47 Wörter)

Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Anschließend wurden noch Nachlöscharbeiten sowie Kontrollen mittels Wärmebildkamera durchgeführt. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit herrscht erhöhte Brandgefahr.

Im Einsatz standen

FF Maria Rojach

FF Gemmersdorf

Polizei

Bild auf 5min.at zeigt einen Waldbrand
©FF Maria Rojach |
Der Brand…
Bild auf 5min.at zeigt einen Waldbrand
©FF Maria Rojach |
…konnte…
Bild auf 5min.at zeigt einen Waldbrand
©FF Maria Rojach |
…rasch gelöscht werden.
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