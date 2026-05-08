Nächtlicher Alarm: Feuerwehr verhindert Waldbrand

Heute Nacht um 2.54 Uhr wurde die FF Maria Rojach gemeinsam mit der FF Gemmersdorf zu einem Brandeinsatz nach Gemmersdorf alarmiert. Beim Eintreffen stand eine Hecke sowie angrenzender Baumbestand in Brand.

Beim Eintreffen der Feuerwehren stand eine Hecke sowie angrenzender Baumbestand in Brand.

Beim Eintreffen der Feuerwehren stand eine Hecke sowie angrenzender Baumbestand in Brand.

Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Anschließend wurden noch Nachlöscharbeiten sowie Kontrollen mittels Wärmebildkamera durchgeführt. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit herrscht erhöhte Brandgefahr.

Im Einsatz standen FF Maria Rojach FF Gemmersdorf Polizei