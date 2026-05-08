520 Jahre Erfahrung: 23 Traditionsbetriebe in Hermagor geehrt

Gleich drei Betriebe können dabei auf 40 Jahre, ein Betrieb auf 70 Jahre erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurückblicken.

Gleich drei Betriebe können dabei auf 40 Jahre, ein Betrieb auf 70 Jahre erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurückblicken.

Gleich drei Betriebe können dabei auf 40 Jahre, ein Betrieb auf 70 Jahre erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurückblicken: Werner Bartolot mit seiner Jagdwaffenmanufaktur in Hermagor, das Haus Scheiblauer mit Appartements und Zimmervermietung in Tröpolach sowie die Jantschgi GmbH, ein traditionsreicher Gasthof in Gundersheim, wurden für 40 Jahre erfolgreiches Unternehmertum geehrt.

70 Jahre

Die Firma Gitschtal Reisen-Wastian GmbH wurde für 70 Jahre geehrt. Sie stehen exemplarisch für Beständigkeit, Qualität und unternehmerischen Weitblick über Jahrzehnte hinweg. Insgesamt wurden 23 Unternehmen geehrt, die gemeinsam auf 520 Jahre unternehmerische Erfahrung zurückblicken. In der Region Hermagor sichern aktuell 1.389 Unternehmen rund 7.023 Arbeitsplätze und bilden damit das wirtschaftliche Rückgrat des Bezirks.