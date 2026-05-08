200 Freikarten für Waldbrand-Helfer: „Was ihr dort leistet, …“

Zeichen der Wertschätzung: 200 Freikarten für die Freestyle-Show "Masters of Dirt" stellte die Veranstaltungsagentur "Semtainment" nun für jene Feuerwehrleute bereit, welche beim Waldbrand im Lesachtal im Einsatz standen.

Am Abend des 23. April 2026 – also vor rund 15 Tagen – brach östlich von Maria Luggau im Lesachtal ein Waldbrand aus. Seither wird auf der etwa 110 Hektar großen Fläche durchgehend gelöscht. Immer wieder flammen Glutnester auf, ein Ende des Einsatzes ist derzeit noch nicht absehbar. Mehr als 1.600 Florianis waren inzwischen vor Ort. Unterstützung kam zudem aus der Luft durch Hubschrauber des Bundesheers und der Polizei.

200 Freikarten für die Lesachtal-Einsatzkräfte

Um den Einsatzkräften zu danken, machte sich Semtainment-Chef Thomas Semmler am Freitag auf zum Landesfeuerwehrverband Kärnten. Im Gepäck hatte er 200 Freikarten für das Freestyle-Motocross-Spektakel „Masters of Dirt„, welches am 27. Juni 2026 im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt über die Bühne gehen wird. 5 Minuten berichtete. In den sozialen Medien führt Semmler aus: „Was ihr dort leistet, verdient größten Respekt. Tag für Tag. Stunde für Stunde. Für unsere Sicherheit. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Unterhaltung im Wörthersee Stadion!“