Kärntner Pferdezucht wird 120 Jahre alt: „Keine Selbstverständlichkeit“

Die Geschichte des Aufzuchthofes Ossiacher Tauern begann bereits 1906. Mittlerweile erstreckt sich das Areal über eine Gesamtfläche von 204 Hektar. „120 Jahre Hengstaufzucht – das ist nicht nur ein beeindruckendes Jubiläum, sondern auch ein starkes Zeichen für Kontinuität, Qualität und gelebte Tradition in der Kärntner Pferdezucht“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) beim traditionellen Weideaustrieb am Freitag. Die Umgebung sei wie geschaffen für eine gesunde und robuste Entwicklung der Junghengste. „Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis von Weitblick, Engagement und konsequenter Arbeit vieler Generationen. Die Arbeit der Züchterinnen und Züchter verdient großen Respekt, denn sie verbinden Fachwissen, Leidenschaft und Verantwortung für das Tier“, so Gruber.

©Büro LHStv. Gruber Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber

Rundum-Erneuerung

Gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer Kärnten hat das Agrarreferat des Landes in den letzten beiden Jahren rund 100.000 Euro in die Modernisierung des Aufzuchthofes investiert. So wurde unter anderen der gesamte Boden des Auslaufes samt Unterbau erneuert und mit rutschfesten Gitterplatten ausgestattet. Saniert wurde zudem die Fassade, Holzelemente und Beleuchtung wurden erneuert sowie ein Zaun neu errichtet. „Mit den umgesetzten Sanierungsmaßnahmen wurde der Standort fit für die Zukunft gemacht. Das ist ein klares Bekenntnis zur Pferdezucht in Kärnten. Mein Dank gilt allen Verantwortlichen, die diesen Standort über Jahrzehnte geprägt und weiterentwickelt haben“, so Gruber abschließend.

©Büro LHStv. Gruber Rund 100.000 Euro flossen in die Modernisierung des Aufzuchthofes.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.05.2026 um 18:19 Uhr aktualisiert