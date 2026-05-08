Konto geplündert: Dieb stahl Handtasche samt Bankomatkarten-Code

In einem Supermarkt in Sillian kam es am Freitag zu einem Diebstahl: Einer 79-jährigen Pensionistin wurde während des Einkaufens die Handtasche gestohlen. Darin befand sich Bargeld sowie zwei Bankomatkarten ...

Die Italienerin legte ihre Handtasche während des Einkaufs in den Einkaufswagen. Obwohl sie von Waren und einer Tragetasche bedeckt war, wurde sie in einem unbeobachteten Moment gestohlen. Das bemerkte die 79-Jährige allerdings erst an der Kasse.

Dreistelliger Betrag weg

Neben Bargeld und einem Goldring hatten sich in der Tasche auch zwei Bankomatkarten befunden. Diese wurden nach dem Eintreffen der Polizei zwar sofort telefonisch über die Bank gesperrt, jedoch war der Schaden bereits angerichtet. „Es war bereits ein Betrag in mittlerer, dreistelliger Höhe behoben worden“, so die Beamten. „Der PIN-Code dürfte in der Handtasche verwahrt und aufgefunden worden sein.“

Tasche wieder aufgetaucht

Inzwischen ist die gestohlene Handtasche wieder bei der Besitzerin. „Sie wurde gegen 10.40 Uhr von einem Mitarbeiter der Straßenmeisterei an der Tessenbergstraße aufgefunden und zum Fundamt gebracht“, so die Polizisten abschließend.