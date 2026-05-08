Wetterumschwung am Samstag: Erst Sonne, dann Gewitter

In Kärnten zeigt sich der Samstag zunächst noch sonnig und trocken. Später nehmen im Norden und Osten die Wolken zu. Am Nachmittag muss dort mit Gewittern und Regenschauern gerechnet werden.

„Nach und nach bilden sich von den Bergen ausgehend wieder einige Quellwolken“, kündigen die Meteorologen der Geosphere Austria an. Besonders entlang der nördlichen und östlichen Landesgrenze könnte es am Samstag zu gewittrigen Regenschauern kommen. Ausläufer könnten auch am Rande des Klagenfurter Beckens niedergehen. Bei Ausflügen solltet ihr also vorsichtshalber einen Regenschirm mit dabei haben.