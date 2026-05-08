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Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Regenbogen.
Der Samstag präsentiert sich in Kärnten von seiner wechselhaften Seite.
Kärnten
08/05/2026
Wetterausblick

Wetterumschwung am Samstag: Erst Sonne, dann Gewitter

In Kärnten zeigt sich der Samstag zunächst noch sonnig und trocken. Später nehmen im Norden und Osten die Wolken zu. Am Nachmittag muss dort mit Gewittern und Regenschauern gerechnet werden.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(67 Wörter)

„Nach und nach bilden sich von den Bergen ausgehend wieder einige Quellwolken“, kündigen die Meteorologen der Geosphere Austria an. Besonders entlang der nördlichen und östlichen Landesgrenze könnte es am Samstag zu gewittrigen Regenschauern kommen. Ausläufer könnten auch am Rande des Klagenfurter Beckens niedergehen. Bei Ausflügen solltet ihr also vorsichtshalber einen Regenschirm mit dabei haben.

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