Fotogalerie: Richi di Bernardo feierte seinen 85. Geburtstag

Richi di Bernardo feierte seinen 85. Geburtstag in Viktring. Freunde und Wegbegleiter würdigten den beliebten Volkskultur-Förderer und engagierten Gastgeber. 5 Minuten hat die besten Bilder der Feier für dich zusammengefasst.

Richi di Bernardo feierte mit zahlreichen Freunden seinen 85. Geburtstag in Viktring. Unter den Gästen waren viele Persönlichkeiten aus Kultur, Sport und Politik.

Richi di Bernardo feierte mit zahlreichen Freunden seinen 85. Geburtstag in Viktring. Unter den Gästen waren viele Persönlichkeiten aus Kultur, Sport und Politik.

Fit wie ein Turnschuh empfing Richi di Bernardo seine Freunde anlässlich seines 85. Geburtstages bei sich zu Hause in Viktring. Viele Talente hat sich der begeisterte Golfer und Eisschütze durch seine Tätigkeit als Gebietsleiter des Unternehmens „Edoo Strümpfe“ angeeignet. Alle seine Freunde besitzen auch Edoo-Strümpfe zu Hause.

Alle Bilder der Feier im Überblick

©Egon Rutter

Dutzende Gäste feierten mit

Seine große Leidenschaft war aber immer die Kärntner Volkskultur. Bei seinen über 600 Veranstaltungen wurden 450.000 Euro für karitative Zwecke gesammelt. Mit dabei: die Sänger Horst Moser, Tommy Lampichler, Margot Loibnegger und Waltraud Seifert, ORF-Chefin Karin Bernhard, Dompfarrer Peter Allmaier, Holzbaron Hans Tilly, Journalistin Antonia Gössinger, Bürgermeister Stefan Deutschmann und Matthias Krenn, die Golfprofis Josef Martinz und Gerhard Sandhofer, Sportjournalist Walter Grill, Steuerexperte Robert Huber, Verleger Walter Rumpler, Sicherheitsexperte Rudi Schober, Ex-Landeshauptmann Peter Kaiser und Verkaufsprofi Wolfgang König.