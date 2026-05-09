Fotogalerie: Das war der 22. Speckkirchtag in Straßburg

Der Straßburger Speckkirchtag lockte wieder zahlreiche Genießer an. Im Fokus standen der milde Gurktaler Luftgeselchte sowie ein buntes Programm. 5 Minuten hat die besten Bilder für dich zusammengefasst.

Der Speckkirchtag in Straßburg lockte auch in diesem Jahr zahlreiche Besucher an. Bei herrlichem Wetter stand der traditionelle Genuss regionaler Spezialitäten im Mittelpunkt. Der Gurktaler Luftgeselchte, der besonders mild ist, wird alljährlich mit einem großen Fest gefeiert.

Die besten Bilder im Überblick

©Egon Rutter

Prämierte Produkte und haufenweise Gäste

Auf der Straßburger Speckmeile präsentierten die Goldmedaillengewinner, die Fleischerei Seiser mit Stefan Seiser und der Buschenschank „Hanebauer“ mit Johann Kraßnig, ihre prämierten Produkte. Nach dem Einzug der Speckkrone erfolgte der Speckanschnitt durch Skirennläuferin Katarina Truppe. Unterhalten wurden die zahlreichen Gäste von der Bürgerkorpsmusik Straßburg und der Ebersteiner Kirchtagsmusi. Mit dabei: Landeshauptmann-Stellvertreterin Gabi Schaunig, Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber, Bezirkshauptfrau Claudia Egger, Eishockeylegende Hans Schaunig sowie Optikermeister Karlheinz Koblmüller.