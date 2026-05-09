Wildunfall: Auto hob komplett von Boden ab – verletzt

Am Freitag, 8. Mai 2026, gegen 20.15 Uhr lenkte eine 19-Jährige aus dem Bezirk Spittal ihr Auto auf der Millstätter Straße (B98) von Afritz kommend in Richtung Treffen. „Um eine Kollision mit einem die Fahrbahn querenden Reh zu verhindern, führte sie ein Ausweichmanöver durch und verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug“, berichtet die Kärntner Polizei in einer Aussendung.

Straße kurzfristig gesperrt

Das Auto hob mit allen vier Rädern vom Boden ab, prallte gegen die angrenzende abfallende Böschung, drehte sich entgegen der Fahrtrichtung und kam schließlich rund 20 Meter von der Fahrbahn entfernt auf einem südwestlich angrenzenden Feld zum Stillstand. Die 19-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. „Nach der Erstversorgung durch andere Verkehrsteilnehmer sowie Sanitäter der Bezirksleitstelle des Roten Kreuzes Villach wurde sie vom Notarztteam des Rettungshubschraubers RK 1 mit Verletzungen […] in das LKH Villach geflogen“, so weiter. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Fahrzeugbergung war die B98 in beide Fahrtrichtungen kurzfristig gesperrt.