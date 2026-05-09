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Bild auf 5min.at zeigt ein Schild
Die B98 war während der Bergungsarbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt.
Spittal/Drau
09/05/2026
20 Meter

Wildunfall: Auto hob komplett von Boden ab – verletzt

Ein Ausweichmanöver wegen eines Rehs endete für eine 19-jährige Autofahrerin in einem Feld – rund 20 Meter von der Fahrbahn entfernt.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(174 Wörter)

Am Freitag, 8. Mai 2026, gegen 20.15 Uhr lenkte eine 19-Jährige aus dem Bezirk Spittal ihr Auto auf der Millstätter Straße (B98) von Afritz kommend in Richtung Treffen. „Um eine Kollision mit einem die Fahrbahn querenden Reh zu verhindern, führte sie ein Ausweichmanöver durch und verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug“, berichtet die Kärntner Polizei in einer Aussendung.

Straße kurzfristig gesperrt

Das Auto hob mit allen vier Rädern vom Boden ab, prallte gegen die angrenzende abfallende Böschung, drehte sich entgegen der Fahrtrichtung und kam schließlich rund 20 Meter von der Fahrbahn entfernt auf einem südwestlich angrenzenden Feld zum Stillstand. Die 19-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. „Nach der Erstversorgung durch andere Verkehrsteilnehmer sowie Sanitäter der Bezirksleitstelle des Roten Kreuzes Villach wurde sie vom Notarztteam des Rettungshubschraubers RK 1 mit Verletzungen […] in das LKH Villach geflogen“, so weiter. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Fahrzeugbergung war die B98 in beide Fahrtrichtungen kurzfristig gesperrt.

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