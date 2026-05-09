Von Fahrbahn abgekommen: Auto landete nach 50 Meter in Acker

Am Samstag, 9. Mai 2026, gegen 2 Uhr lenkte eine 43-jährige Frau ihr Auto auf der Loibacher Landesstraße von Ebersdorf kommend in Richtung Loibach. „In einer Rechtskurve verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam links von der Fahrbahn ab und schließlich nach etwa 50 Metern im angrenzenden Acker […] zum Stillstand“, so die Kärntner Polizei. Nach der Erstversorgung durch die Rettung sowie den Notarzt wurde die 43-Jährige verletzt in die Notaufnahme des Klinikums Klagenfurt gebracht.