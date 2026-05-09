„Alter Herr“ ist zurück: 20-jähriger Bären-Veteran gesichtet

Seit fast 20 Jahren wandert ein Braunbär durch das Grenzgebiet zwischen Kärnten, Italien und Slowenien. Neue Aufnahmen zeigen nun, wie der „alte Herr“ die Unterführung nutzt.

Der Bär, der bereits im Jahr 2010 erstmals genetisch identifiziert wurde, wird heute auf stolze 20 Jahre geschätzt. Er gilt als der absolute „Veteran der Ostalpen“. Nachdem es diesen Frühling lange Zeit ruhig um ihn war, tauchte er nun pünktlich wieder auf.

„Beeindruckende Pünktlichkeit“

Wie das Team von Progetto Lince Italia berichtet, nutzt das Tier regelmäßig menschliche Infrastruktur, um die gefährlichen Verkehrswege zu queren. Mit etwas Verspätung tauchte er wieder auf, indem er „eine der Autobahnunterführungen benutzt, um sich zurück in seine Karnischen Alpen zu machen“. Die Experten sind von dem Verhalten des Raubtieres fasziniert. Seit Jahren folgt er denselben Routen, fast so, als hätte er einen Terminkalender im Kopf. „Es ist unmöglich, nicht von der Regelmäßigkeit dieser Bewegungen fasziniert zu sein“, so die Tierschützer.

Ein Wanderer zwischen den Welten

Das Hauptgebiet des Bären liegt in den Karnischen Alpen, genau „zu Pferden zwischen Italien und Österreich“. Seine langen Wanderungen führten ihn im letzten Jahr sogar bis nach Slowenien, doch die Sehnsucht nach seinem Stammrevier im Tarviser Forst scheint ungebrochen. Für die Experten ist die Rückkehr des Tieres ein wichtiges Zeichen für die Natur: „Die Wiederholung dieser alten Gewohnheiten, Saison für Saison, ist weiterhin etwas Außergewöhnliches“, heißt es.

*Vom Italienischen ins Deutsche übersetzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.05.2026 um 07:23 Uhr aktualisiert