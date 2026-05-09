Zum Europatag: „Kärnten ohne Europa ist unvorstellbar“

Heute, am 9. Mai, wird überall auf dem Kontinent der Europatag gefeiert. Für Kärntens Europa-Referent Landeshauptmann Daniel Fellner ist klar: Die EU ist für unser Bundesland weit mehr als nur ein politisches Konstrukt.

Während die EU oft kritisiert wird, bricht Kärntens Europa-Referent Daniel Fellner eine Lanze für das Bündnis.

Während die EU oft kritisiert wird, bricht Kärntens Europa-Referent Daniel Fellner eine Lanze für das Bündnis.

Grenzenlose Fahrten nach Italien oder Slowenien, eine gemeinsame Währung und zahlreiche geförderte Projekte direkt vor unserer Haustür: Zum heutigen Europatag zieht Daniel Fellner eine positive Bilanz. „Ich persönlich kann mir Kärnten außerhalb Europas nicht vorstellen“, so der Landeshauptmann.

„Friedensprojekt in unsicheren Zeiten“

Besonders in einer Zeit, die von globalen Krisen geprägt ist, sei die Einbettung in die Europäische Union ein Sicherheitsanker. Laut Fellner sei es ein „angenehmeres Gefühl, eingebettet in das Friedensprojekt Europa zu sein – und nicht alleine und außerhalb zu stehen.“ Ein Blick über die Grenzen des Kontinents zeige deutlich, dass Freiheit und Sicherheit keine Selbstverständlichkeit sind.

Ein starkes „Wir“ für die Zukunft

Neben dem Sicherheitsaspekt verweist der Landeshauptmann auch auf die wirtschaftliche Kraft: Viele Maßnahmen und Bauprojekte in Kärnten wären ohne die kräftige Mitfinanzierung durch die EU schlichtweg nicht möglich.