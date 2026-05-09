Fotogalerie: Maifeier begeisterte zahlreiche Besucher in Kärnten

Die Dorfgemeinschaft St. Ruprecht feierte bei herausragendem Wetter ihre traditionelle Maifeier. 5 Minuten hat die besten Bilder für dich zusammengefasst.

Mit vereinten Kräften wurde der Maibaum auf den Kogl getragen, festlich geschmückt und aufgestellt.

Mit vereinten Kräften wurde der Maibaum auf den Kogl getragen, festlich geschmückt und aufgestellt.

Die Dorfgemeinschaft St. Ruprecht bei Feldkirchen lud zur Maifeier auf den St. Ruprechter Kogl. Bei bestem Wetter versammelten sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher zur traditionellen Veranstaltung.

Die besten Bilder zur Veranstaltung

©Egon Rutter

Geschmückt und aufgestellt

Mit vereinten Kräften wurde der Baum auf den Kogl getragen, begleitet von musikalischer Umrahmung und guter Stimmung. Am Kogl wurde der Maibaum geschmückt und aufgestellt. Danach feierte man ausgiebig bis in den späten Abend. Mit dabei waren Faschingsexpertin Corinna Fischer, Unternehmerin Tanja Roth sowie Gastronom Norbert Dorighi.