„Schwefelregen“ über Kärnten: Das steckt dahinter

Wir haben beim Kärntner Pollenexperten Helmut Zwander nachgefragt, was hinter dem Schwefelregen steckt. Besonders im Klagenfurter Becken und auch in weiteren Teilen Kärntens ist es kaum zu übersehen. Alles ist gelb. Der Grund dafür ist eine extrem starke Blüte der Fichte und der Waldkiefer. „Beide Pflanzen machen das alle paar Jahre, seit einigen Jahren jedoch in immer kürzeren Zeitabständen“, erklärt Helmut Zwander vom Pollenwarndienst im Gespräch mit 5 Minuten.

„Mastjahre“ – enorme Mengen

In der Natur bezeichnet man dieses Phänomen als Mastjahr. Die Mengen, die heuer durch die Luft gewirbelt werden, sind laut dem Experten enorm: „Im vorigen Jahr hatten wir durchschnittlich in einem Kubikmeter Luft 10 bis 15 Fichtenpollenkörner. Heuer haben wir teilweise 7.000 bis 8.000.“ Warum die Bäume derzeit so „eskallieren“, ist selbst für Forscher noch nicht ganz klar. Zwander vermutet eine Stressreaktion der Natur: „Man weiß es nicht ganz genau, ob es einfach Stress ist bei den Pflanzen, dass sie versuchen, möglichst viel in die Fortpflanzung zu investieren, bevor sie zu schwach sind. Oder ob es der ansteigende CO2-Gehalt ist. Vielleicht ist es auch beides.“

Warum heißt es „Schwefelregen“?

Der Name hat nichts mit Chemie, sondern rein mit der Optik zu tun. „Weil der Blütenstaub so gelblich ist, erinnert er ein bisschen an Schwefel. Deswegen wird das jetzt als Schwefelregen bezeichnet“, so der Experte. Während die Blüte im Tal langsam zurückgeht, steht sie uns in den Bergen noch bevor: „Oben in den subalpinen Fichtenwäldern blüht es nach wie vor sehr stark. Da wird weiterhin Pollen in die Becken verfrachtet.“ Auch die Waldkiefer ist jetzt „richtig angefahren“ und wird noch einige Tage für gelbe Autos sorgen.

Entwarnung für Allergiker: „Nur Staub, keine Allergie“

Die gute Nachricht für alle, die gerade niesen: Der gelbe Staub selbst ist harmlos. „Der Blütenstaub der Fichte und auch der Waldkiefer hat nicht die Fähigkeit, echte Allergien zu erzeugen“, stellt Zwander klar. Wenn es im Auge kratzt oder die Nase läuft, ist das meist eine rein mechanische Reizung. „Das ist vergleichbar mit einer Stauballergie. Der Pollen der Fichte ist relativ groß, das spürt man als Fremdkörpergefühl auf der Schleimhaut. Ein paar Augentropfen helfen, dann vergeht das wieder.“ Wer jetzt wirklich schwere allergische Beschwerden hat, reagiert vermutlich auf etwas anderes. „Wir stehen jetzt am Beginn der Gräserpollenfreisetzung. Das fängt gerade ziemlich massiv an“, so der Experte.