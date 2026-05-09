Lokal kämpft ums Überleben: „Knapp vor dem Scheitern“

Es ist mehr als nur ein Café – es ist ein Ort der Begegnung, der Ruhe und der Hoffnung. Doch nun ziehen dunkle Wolken über „Die Eule“ in Völkermarkt auf. Inhaberin Yasmin steht mit ihrem Lebenswerk mit dem Rücken zur Wand.

„Mein Herzensanliegen ist es, einen Raum bereitzustellen, in dem Menschen sich im Alltag auf einer tieferen Ebene miteinander verbinden können“, beschreibt Gründerin Yasmin ihre Vision auf Facebook. Viele Gäste vergleichen das Lokal bereits mit dem berühmten „Café am Rande der Welt“.

„Saß weinend am Boden“

Der Weg bis zur Eröffnung war für Yasmin alles andere als leicht. Vor zwei Jahren geriet ihr Leben völlig aus den Fugen. „Es gab Umbrüche, eine Scheidung, finanzielle Krisen und viele Momente, in denen ich weinend am Boden saß und nicht wusste, wie es weitergehen soll“, gibt sie Einblicke in ihre schwerste Zeit. Doch sie kämpfte weiter, um einen Platz für „Visionen, Träume und Herzensprojekte“ zu schaffen. In ihrem Lokal wird seither alles mit Liebe handgemacht.

Drohendes Ende: Konkursverfahren eingeleitet

Doch trotz der großen Hingabe und der treuen Gemeinschaft steht das Projekt nun kurz vor dem Scheitern. Die finanziellen Altlasten der Krisenjahre und die enormen laufenden Kosten haben Spuren hinterlassen: Ein Konkursverfahren wurde eingeleitet, heißt es nach eigenen Angaben. Yasmin steht vor einer fast unmöglichen Aufgabe: „Um die Schließung zu verhindern und ‚Die Eule‘ weiterführen zu können, müssen innerhalb der nächsten zwei Wochen 20.000 Euro aufgebracht werden.“ Yasmin hofft nun auf die Unterstützung der Kärntner. Als Zeichen ihrer Dankbarkeit hat sich die Gastronomin etwas Besonderes überlegt: „Ich lade jede Person, die uns unterstützt, herzlich zu einem Brunch oder Mittagessen in die Eule ein.“