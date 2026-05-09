FH und Wirtschaftskammer Kärnten besiegeln Partnerschaft

Die FH Kärnten und die Wirtschaftskammer Kärnten (WKK) intensivieren ihre Zusammenarbeit. Mit einem neuen Rahmenvertrag wollen sie Innovationen fördern und den Fachkräftenachwuchs direkt in die regionalen Betriebe holen.

Kärntens Wirtschaft steht vor komplexen Herausforderungen – von der Digitalisierung bis zum Fachkräftemangel. Um hier gegenzusteuern, rücken die Hochschule und die Interessenvertretung der Wirtschaft nun noch enger zusammen. „Unsere Unternehmen brauchen gut ausgebildete Fachkräfte, die ihr Wissen in der Praxis anwenden können“, betont WKK-Präsident Jürgen Mandl in einer aktuellen Aussendung.

©WKK_alexanderzagorz Am Foto: WKK-Präsident Jürgen Mandl.

Forschung, die direkt in der Region wirkt

Ein zentraler Punkt der Kooperation ist der Wissenstransfer. Aktuelle Studien, etwa zur Bedeutung des Banken- und Versicherungssektors, zeigen bereits jetzt, wie Forschungsergebnisse als Entscheidungsgrundlage für lokale Unternehmen dienen können. FH-Geschäftsführer Martin Waiguny unterstreicht: „Wir schaffen Rahmenbedingungen, in denen Studierende frühzeitig Einblicke in Unternehmen erhalten und aktiv an realen Fragestellungen mitarbeiten können.“

©FH Kärnten Am Foto: FH-Geschäftsführer Martin Waiguny.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.05.2026 um 11:54 Uhr aktualisiert