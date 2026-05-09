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Waldbrand am Kömmel: 20 Feuerwehren im Einsatz
Ein Waldbrand am Kömmel hält derzeit die Einsatzkräfte im Bezirk Völkermarkt in Atem. Die Löscharbeiten laufen auf Hochtouren.
Am Samstagnachmittag ist am Kömmel ein Waldbrand ausgebrochen. Insgesamt 20 Freiwillige Feuerwehren aus den Abschnitten Bleiburg, Völkermarkt und Jauntal stehen derzeit im Einsatz. Zusätzlich wurden zwei Hubschrauber zur Unterstützung angefordert. Das bestätigt Bezirksfeuerwehrkommandant Patrick Skubel gegenüber 5 Minuten. „Die Löscharbeiten laufen auf Hochtouren.“ Nähere Informationen folgen.
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