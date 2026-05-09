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/ ©BFKDO Völkermarkt
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr bei den Löscharbeiten in der Trögener Klamm.
In einem Waldstück am Kömmel brennt es.
Bleiburg
09/05/2026
Löscharbeiten laufen

Waldbrand am Kömmel: 20 Feuerwehren im Einsatz

Ein Waldbrand am Kömmel hält derzeit die Einsatzkräfte im Bezirk Völkermarkt in Atem. Die Löscharbeiten laufen auf Hochtouren.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(59 Wörter)

Am Samstagnachmittag ist am Kömmel ein Waldbrand ausgebrochen. Insgesamt 20 Freiwillige Feuerwehren aus den Abschnitten Bleiburg, Völkermarkt und Jauntal stehen derzeit im Einsatz. Zusätzlich wurden zwei Hubschrauber zur Unterstützung angefordert. Das bestätigt Bezirksfeuerwehrkommandant Patrick Skubel gegenüber 5 Minuten. „Die Löscharbeiten laufen auf Hochtouren.“ Nähere Informationen folgen.

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