Neuer Rastplatz für Radfahrer im Gailtal

Das Veranstaltungsgelände am Areal des ehemaligen Tennisplatzes in der Gemeinde Dellach im Gailtal wurde nun um eine barrierefreie Sanitäranlage und einen Rastplatz für Radfahrer erweitert. Investiert wurden 19.200 Euro.

Das Areal des ehemaligen Tennisplatzes wurde im Jahr 2012 vom gemeinnützigen Verein „s’Kulturkaschtl“ in ein Veranstaltungsgelände umgebaut. Nun soll der Bereich auch anderen Vereinen sowie Radfahrern und Besuchern des Gailufers zugänglich gemacht werden. Dafür wurden ein Rastplatz sowie eine barrierefreie Sanitäranlage errichtet, welche jederzeit zugänglich sein wird.

9.000 Euro Förderung vom Land

„Was mit dem Herzblut des Vereins ‚s’Kulturkaschtl‘ begann, wird nun zu einem vielseitigen Treffpunkt für alle“, freut sich Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP), der kürzlich eine Förderzusage in Höhe von 9.000 Euro überbrachte. Abschließend betont er: „Dieses Projekt ist eine Investition in die Region und stärkt die Lebensqualität in Dellach. Genau um solche wichtigen Initiativen zu unterstützen, wurde die Kleinprojektförderung ins Leben gerufen.“