Einbruch: Unbekannte plünderten Haus von Pensionistin

Zwischen dem 7. und dem 9. Mai 2026 ist es im Bezirk Feldkirchen zu einem Einbruch gekommen. Bislang unbekannte Täter durchwühlten das Wohnhaus einer 82-Jährigen. Die Pensionistin war gerade verreist.

Der Sohn der Frau bemerkte den Einbruch. „Er sollte sich während der Abwesenheit seiner Mutter um das Haus kümmern“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Patergassen, welche in der Zwischenzeit die Ermittlungen aufgenommen haben. Die Räumlichkeiten waren von den bislang unbekannten Tätern vollständig durchsucht worden. In Summe wurden mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen.