Skip to content
Region auswählen:
/ ©LPD Wien/ B. Elbe
Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Dieb bricht bei Nacht in ein Haus ein.
Die Frau war für ein paar Tage verreist, Einbrecher witterten ihre Chance.
Bezirk Feldkirchen
09/05/2026
Ermittlungen laufen

Einbruch: Unbekannte plünderten Haus von Pensionistin

Zwischen dem 7. und dem 9. Mai 2026 ist es im Bezirk Feldkirchen zu einem Einbruch gekommen. Bislang unbekannte Täter durchwühlten das Wohnhaus einer 82-Jährigen. Die Pensionistin war gerade verreist.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(67 Wörter)

Der Sohn der Frau bemerkte den Einbruch. „Er sollte sich während der Abwesenheit seiner Mutter um das Haus kümmern“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Patergassen, welche in der Zwischenzeit die Ermittlungen aufgenommen haben. Die Räumlichkeiten waren von den bislang unbekannten Tätern vollständig durchsucht worden. In Summe wurden mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: