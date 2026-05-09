Fußgänger (59) wird von Auto erfasst
In Hermagor wurde am Samstagnachmittag ein 59-jähriger Fußgänger von einem Auto erfasst. Der Mann wurde von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert.
Ein 59-jähriger Fußgänger wurde im Ortsgebiet von Hermagor von einem Auto erfasst. Laut der Polizei kollidierte der Mann mit dem Wagen einer 70-jährigen Frau, als er gerade die Fahrbahn queren wollte. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Mann Verletzungen zu. Er wurde von der Rettung in das LKH Villach eingeliefert.
