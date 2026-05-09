Crash mit drei Fahrzeugen: 20-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am 9. Mai im Bereich der B78 bei Bad St. Leonhard ist ein 20-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Drei Fahrzeuge waren in die Kollision verwickelt.

Bei dem Verkehrsunfall wurde der Lenker aus dem Bezirk Wolfsberg schwer verletzt und von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht.

Bei dem Verkehrsunfall wurde der Lenker aus dem Bezirk Wolfsberg schwer verletzt und von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht.

Bei einem Verkehrsunfall am Nachmittag des 9. Mai 2026 auf der Obdacher Straße (B 78) im Bereich der Autobahnauffahrt Bad St. Leonhard (Kärnten) ist ein 20-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg schwer verletzt worden.

Kollision mit drei Fahrzeugen

Ein 17-jähriger Pkw-Lenker aus der Steiermark wollte laut Polizei von der B 78 nach links auf die Autobahn auffahren und dürfte dabei den entgegenkommenden Wagen des 20-Jährigen übersehen haben. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des 20-Jährigen seitlich gegen einen weiteren Pkw eines 48-jährigen Grazers geschleudert.

20-Jähriger schwer verletzt

Der 20-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Wolfsberg gebracht. Die beiden anderen beteiligten Lenker blieben unverletzt. Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr Bad St. Leonhard mit rund 25 Einsatzkräften. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.