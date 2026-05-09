Bergrettung seilt verletzte Kletterin ab

Eine Knieverletzung machte der 27-jährigen Villacherin zu schaffen. Die Bergrettung kam ihr daraufhin zu Hilfe, seilte sie von dem Klettersteig im Bezirk Spittal an der Drau ab.

Die Bergrettung Radenthein-Nockberge und die Polizei wurden am Freitagnachmittag zu einem Klettersteig im Bezirk Spittal an der Drau alarmiert. Dort kam eine 27-jährige Villacherin nicht mehr weiter. Ihr machte eine Knieverletzung zu schaffen. Zu erschöpft, um abzusteigen, alarmierte sie schließlich die Einsatzkräfte. Diese kamen der Kletterin zu Hilfe und seilten sie ab. In der Folge begab sie sich selbständig in ärztliche Behandlung.