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Symbolfoto
Foto auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC Hubschrauber
Der Rettungshubschrauber flog den Mann ins Krankenhaus.
Kirchbach
09/05/2026
Einsatz

Radfahrer (72) bleibt nach Sturz bewusstlos liegen

Dramatische Szenen spielten sich am Samstag in Kirchbach im Bezirk Hermagor ab. Ein 72-jähriger Pensionist blieb nach einem Sturz mit dem Fahrrad bewusstlos auf dem Gehsteig liegen. Passanten kamen ihm zu Hilfe.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(54 Wörter)

Ein 72-jähriger Fahrradfahrer stürzte am Samstag im Ortsgebiet von Kirchbach. In der Folge blieb er bewusstlos auf dem Gehsteig liegen. „Passanten alarmierten die Rettungskräfte“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Kötschach-Mauthen. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber C7 ins LKH Villach geflogen.

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