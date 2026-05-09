Radfahrer (72) bleibt nach Sturz bewusstlos liegen

Dramatische Szenen spielten sich am Samstag in Kirchbach im Bezirk Hermagor ab. Ein 72-jähriger Pensionist blieb nach einem Sturz mit dem Fahrrad bewusstlos auf dem Gehsteig liegen. Passanten kamen ihm zu Hilfe.

Ein 72-jähriger Fahrradfahrer stürzte am Samstag im Ortsgebiet von Kirchbach. In der Folge blieb er bewusstlos auf dem Gehsteig liegen. „Passanten alarmierten die Rettungskräfte“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Kötschach-Mauthen. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber C7 ins LKH Villach geflogen.