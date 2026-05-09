Warm, aber windig: Kärnten erwartet föhnigen Sonntag

Am Sonntag scheint in Kärnten zunächst verbreitet die Sonne. Zwar ziehen ab Mittag dichtere Wolkenfelder über das Land, es bleibt aber größtenteils trocken. Die Temperaturen steigen auf angenehme 19 bis 24 Grad.

Lokale Nebelfelder lösen sich am Sonntag rasch auf und machen der Sonne Platz. Im Laufe des Tages ziehen allerdings ausgedehnte Wolkenfelder durch. „Von lokalen, unergiebigen Regenschauern abgesehen bleibt es dabei aber trocken“, versichern die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Höchstwerte klettern auf angenehme 19 bis 24 Grad. Jedoch müssen sich die Kärntner auf lebhaften und föhnigen Südwestwind einstellen.