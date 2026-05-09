Waldbrand am Kömmel: 180 Einsatzkräfte bekämpften Feuer

Bei einem Waldbrand im Bereich Kömmel bei Bleiburg ist es am Samstagnachmittag zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen, 5 Minuten berichtete bereits. Nun wurden nähere Details bekannt.

Am Samstag wurde die Feuerwehr Bleiburg kurz nach 14 Uhr mittels Sirenenalarm zu einer Rauchentwicklung im Freien im Bereich Kömmel (Stadtgemeinde Bleiburg) alarmiert. 5 Minuten berichtete: Waldbrand am Kömmel: 18 Feuerwehren im Einsatz. Bereits kurz nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte Einsatzleiter GFK HBI Rainer Findenig fest, dass es sich um einen ausgedehnten Waldbrand handelt. Daraufhin wurde umgehend über die Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten die Alarmstufe erhöht und weitere Feuerwehren des Bezirkes Völkermarkt nachalarmiert.

Auch Bundesheer-Hubschrauber im Einsatz

Aufgrund der schwierigen Geländebeschaffenheit sowie der derzeit anhaltenden Trockenheit entwickelte sich rasch ein umfangreicher Brandeinsatz. Zur Unterstützung der eingesetzten Feuerwehren wurden zusätzlich die stationierten Waldbrandpakete des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes aus den Abschnitten des Bezirkes, stationiert bei den Feuerwehren Neuhaus und Bad Eisenkappel, angefordert. Diese Spezialausrüstung für Vegetations- und Waldbrände bewährte sich bei der Brandbekämpfung im steilen und teils schwer zugänglichen Gelände hervorragend. Zur Lageerkundung aus der Luft standen außerdem Kräfte des Flugdienstes Kärnten sowie zwei Hubschrauber des Bundesministeriums für Inneres (BMI) im Einsatz. Zudem unterstütze die Polizei die Einsatzkräfte bei der Verkehrsregelung! Mittels mobiler Wärmebildkameras sowie einer Drohne mit Wärmebildtechnik konnten Glutnester gezielt lokalisiert und effektiv abgelöscht werden.

Löscheinsatz wurde zur Herausforderung

Eine besondere Herausforderung stellte die Löschwasserversorgung dar. Mehrere Tanklöschfahrzeuge des Bezirkes richteten einen umfassenden Pendelverkehr ein, wodurch die durchgehende Versorgung der Einsatzkräfte mit Löschwasser sichergestellt werden konnte. Dank der vorhandenen Forststraßen war es möglich, mit den Tanklöschfahrzeugen nahe an den Brandherd heranzufahren und die Brandbekämpfung effizient durchzuführen. Durch das rasche, koordinierte und professionelle Einschreiten der Feuerwehren konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Rund zweieinhalb Stunden nach der Alarmierung konnte der Waldbrand unter Kontrolle gebracht werden(16.30 Uhr). Die betroffene Fläche umfasst rund 10.000 Quadratmeter beziehungsweise etwa einen Hektar Waldfläche.

18 Feuerwehren bei Waldbrand im Einsatz

Nachlöscharbeiten sowie laufende Kontrollen des betroffenen Gebietes werden auch in den kommenden Tagen erforderlich sein. Ein endgültiges „Brand Aus“ konnte daher vorerst noch nicht gegeben werden. Der betroffene Bereich wird weiterhin durch die Feuerwehr Bleiburg überwacht. Im Einsatz standen insgesamt 18 Feuerwehren des Bezirkes Völkermarkt mit rund 180 Einsatzkräften, mehrere Tanklöschfahrzeuge zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung, zwei Waldbrandpakete des Bezirkes sowie Kräfte des Flugdienstes Kärnten. Verletzt wurde niemand.

©BFKDO Völkermarkt

Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Patrick Skubel zeigte sich mit dem Einsatzverlauf zufrieden: „Durch den raschen und koordinierten Einsatz der Feuerwehren konnte der Brand trotz der derzeit herrschenden Trockenheit schnell unter Kontrolle gebracht werden. Besonders aufgrund der exponierten Lage war der massive Einsatz der Tanklöschfahrzeuge des Bezirkes entscheidend für den Einsatzerfolg. Ebenso haben sich die in den vergangenen Jahren stationierten Waldbrandpakete des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes mit ihrer speziellen Ausrüstung bei diesem Einsatz hervorragend bewährt. Zudem hoffen wir auf den dringenden Niederschlag, damit sich die Lage rund um die Trockenheit und Waldbrandgefahr entspannt!