Sind wir nicht alle „Gust“?

Die alpenrepublikanische Realität ist doch die: Jeder kennt jeden oder zumindest jemanden, der wen kennt. Dieses Netzwerk der Kenntnis ist in Österreich sehr eng geknüpft. Was auch an der Kleinheit des Landes liegt. Es beginnt schon in den Gemeinden. Ein kleiner Sommerjob für den Herrn Sohn in der kommunalen Gärtnerei? Eine Wohnung für den frisch geschiedenen und ergo dessen behausungslosen Kommandanten der Feuerwehr? Oder doch die Lehrstelle in der örtlichen Bank für die Nichte? Man fragt halt den Bürgermeister, wozu ist er denn da. Und so geht’s in der Hierarchie nach oben. Die Abgeordneten der Landtage, des Nationalrats, die Mitglieder der Regierungen auf Landes- und Bundesebene, sie alle wurden schon mit dem einen oder anderen Wunsch konfrontiert. Kannst einmal in der Kammer fragen? Alternativ: So ein Platz im Studentenheim für den Sprössling wäre schon super… Und zwar egal, welcher Partei, die Politiker angehören. Nun könnte man aufschreien: „Skandal!“ Was es auch ist, wenn Interventionen dazu führen, dass nachweislich besser qualifizierte Mitbürger dadurch zum Handkuss kommen. Oder sie auf etwas verzichten müssen, was ihnen objektiv zustehen würde. Weil sie eben zu den Ausnahmen zählen, die niemanden kennen.

Die Folgen des Urteils

Doch dieses Urteil gegen den „Gust“ wird dazu führen, dass niemand von unseren Politikern einen Wunsch oder ein Anliegen mehr annehmen wird. Gar keines. Es gar nicht mehr bis zum „Tut mir leid, da kann ich nichts machen“ verfolgen wird. Kein Politiker will der nächste „Gust“ werden. Will sich die Finger verbrennen. Will verurteilt werden. Ob das in letzter Konsequenz nicht dazu führen wird, dass die Kluft zwischen Politikern und Bürgern größer wird, darüber darf diskutiert werden. Und bis dahin sind wir alle zumindest ein bisserl „Gust“.