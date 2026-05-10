Wetterumschwung: Hier kann es in Kärnten sogar schneien

Nach einem freundlichen Sonntag kündigen sich für Montag Gewitter an, gefolgt von einer Kaltfront am Dienstag - mit möglicherweise auch Schnee. Hier eine Übersicht auf das was dich erwartet.

Der heutige Sonntag startet in Unterkärnten noch trüb durch Nebel, während im Westen bereits die Sonne scheint. Das prognostizieren die Wetterexperten der GeoSphere Austria. Spätestens ab Mittag zeigt sich das Wetter überall freundlich, bevor von Südwesten neue Wolken aufziehen. Die Temperaturen klettern auf angenehme 19 bis 23 Grad, wobei „vereinzelte lokale Schauer“ am späten Nachmittag im Gail- und Oberen Drautal nicht ganz ausgeschlossen sind. Am Berg? Es bleibt meist trocken, bei Temperaturen von etwa 7 Grad auf 2000 m. In den Hochlagen weht ein „teils lebhafter Wind aus Südwest“.

Montag: Föhn und aufziehende Gewitter

Am Montag sorgt föhniger Südwestwind in Unterkärnten zunächst für einige Sonnenstunden. Nach Westen hin dominieren jedoch dichte Wolken, und entlang der südlichen Landesgrenze fallen „erste Regentropfen“. Im Tagesverlauf muss landesweit mit lokalen, gewittrigen Regenschauern gerechnet werden, bei Höchstwerten zwischen 17 und 22 Grad. Am Berg nimmt die Südwestströmung zu, wodurch die Berge zeitweise im Nebel stecken. Kurze sonnige Auflockerungen sind zu Beginn lediglich noch auf der Sau- und Koralm möglich. Im Tagesverlauf breiten sich gewittrige Schauer aus, wobei die „Schneefallgrenze dann unter 2000 m“ sinkt. Auf 2000 m werden noch rund 4 Grad erreicht.

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Dienstag: Kaltfront bringt Schnee bis auf 1000 Meter

Der Dienstag bringt einen Wetterumschwung mit dichten Wolken und weiteren Niederschlägen. Es kühlt massiv ab, wodurch es „auch unter 1500m herab schneien“ kann – auf den Bergen sinkt die Schneefallgrenze am Vormittag sogar vorübergehend bis auf 1000m. Erst am Nachmittag setzt sich von Westen her mit kräftigem Nordwind wieder die Sonne durch, die Höchstwerte erreichen nur noch kühle 10 bis 14 Grad. Die Temperaturen am Berg sind frostig und liegen auf 2000 m bei etwa minus 3 Grad.

Mittwoch: Kühles Wetter mit Frost am Morgen

Am Mittwoch ziehen von Südwesten her zeitweise Wolkenfelder über Kärnten hinweg. Es bleibt jedoch weitgehend trocken und „Regenschauer bleiben die Ausnahme“. Nach einem Morgen, der stellenweise leichten Frost bringen kann, bleibt es mit Werten zwischen 13 und 17 Grad für die Jahreszeit relativ kühl.

Donnerstag: Bewölkt und unbeständig

Der Donnerstag zeigt sich voraussichtlich wieder von seiner unbeständigen Seite mit dichteren Wolken. Während es tagsüber noch trocken bleibt, folgen „erst am Abend auch wieder ein paar Regenschauer aus Südwesten“. Die Temperaturen verharren weiterhin auf einem mäßigen Niveau zwischen 12 und 17 Grad.