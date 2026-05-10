WAC fixiert Klassenerhalt mit Auswärtssieg in Ried

Der WAC präsentiert sich unter Trainer Thomas Silberberger weiterhin in Topform. Seit seiner Übernahme am 7. April blickt die Mannschaft auf eine Bilanz von drei Siegen und zwei Remis aus sechs Spielen zurück. Der Erfolg in Ried war bereits der dritte Sieg in Serie für die Wolfsberger, die damit nicht nur den Klassenerhalt fixierten, sondern auch weiterhin voll im Rennen um einen Platz im Europacup-Play-off liegen, das berichten mehrere Medien. Der Wolfsberger AC hat nun vier Punkte Vorsprung auf das Schlusslicht FC Blau-Weiß Linz.