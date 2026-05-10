„Dorfkuchl“ Steinfeld offiziell eröffnet

In Steinfeld wurde am Samstag ein Sozialprojekt seiner Bestimmung übergeben: Die neue „Dorfkuchl“ soll ab sofort als zentraler Treffpunkt das Miteinander und die gelebte Nachbarschaft in der Gemeinde stärken.

Früher war die Küche der soziale Mittelpunkt jeder Familie – ein Ort zum Kochen, Lachen und Diskutieren. Dieses Gefühl der Geborgenheit will die Gemeinde Steinfeld mit der „Dorfkuchl“ in die Gegenwart holen. „Wir schaffen einen Raum, in dem das Dorfleben lebendig wird – offen, vielfältig, gemeinschaftlich“, erklärte Bürgermeister und Vereinsobmann Ewald Tschabitscher im Rahmen der feierlichen Eröffnung. Das Projekt verstehe sich als Anker in einer schnelllebigen Zeit, an dem Altbewährtes und Neues zusammenfinden. Auch Gemeindereferentin Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger zeigte sich bei der Eröffnung beeindruckt von der Initiative und dankte dem gesamten Team rund um Ewald Tschabitscher für das außerordentliche Engagement.