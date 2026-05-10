Kinder-Sicherheitsolympiade: Feldkirchen rückt mit 14 Teams zur Titeljagd an

Am Mittwoch, dem 13. Mai 2026, verwandelt sich der Platz beim Kulturhaus Steuerberg in eine Arena für junge Lebensretter. Rund 300 Kinder aus dem Bezirk Feldkirchen treten an, um sich für das große Landesfinale zu qualifizieren.

Mit einem Aufgebot von 14 Klassen schickt der Bezirk Feldkirchen heuer überdurchschnittlich viele Teilnehmende ins Rennen. Das Starterfeld ist dabei besonders vielfältig: Neben den klassischen vierten Klassen treten auch hochmotivierte dritte Jahrgänge unter anderem aus Glanhofen, Radweg, St. Ulrich und Steuerberg an. „Nach dem Erfolg beim Regionalentscheid geht die Reise für die Siegerklasse weiter nach Klagenfurt zum großen Landesfinale am Mittwoch, 3. Juni, wo die Entscheidung um den begehrten Titel „Sicherste Volksschule Kärntens 2026“ fällt“, so in der Aussendung.

Vier Stationen auf dem Weg zum Sieg

Um den Bezirkssieg zu erringen, müssen die Schüler ihr Wissen und Geschick an vier verschiedenen Sicherheits-Stationen unter Beweis stellen: Safety-Spiel für Lebensretter, KLV-Radfahrbewerb, Landesjugendreferat-Löschbewerb und AUVA-Gefahrstoff-Würfelpuzzle. Abseits der Wettbewerbe sorgt ein abwechslungsreiches Programm für zusätzliche Begeisterung. Das Rote Kreuz zeigt den Kindern bei der Übung „Wiederbelebung ist kinderleicht“, wie man im Notfall richtig handelt. Ein weiteres Highlight ist die Vorführung der Österreichischen Rettungshundebrigade, die die Arbeit ihrer tierischen Einsatzkräfte demonstriert.