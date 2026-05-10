Personalmangel: „Ohne Fachkräfte keine Entwicklung“

Bei der Business Night der WK-Bezirksstelle St. Veit wurde ein Signal gesetzt: Der Mangel an qualifiziertem Personal ist mittlerweile das größte Hindernis für wirtschaftliches Wachstum und regionale Investitionen.

Viele Betriebe stehen aktuell vor dem Problem, dass zwar Aufträge und innovative Ideen vorhanden sind, diese aber mangels Personal nicht umgesetzt werden können. WK-Bezirksstellenobmann Walter Sabitzer warnte: „Ohne Fachkräfte keine Entwicklung.“ Fachkräfte seien die essenzielle Grundlage für Wettbewerbsfähigkeit- Fehlen sie, gerate die gesamte wirtschaftliche Entwicklung ins Stocken.

Internationale Experten als notwendige Ergänzung

Um den Standort langfristig zu sichern, setzt die Wirtschaftskammer auf eine breite Strategie. Neben der Nutzung regionaler Potenziale rückt die Gewinnung internationaler Fachkräfte immer stärker in den Fokus. Diese werden laut Sabitzer nicht als Ersatz, sondern als notwendige Ergänzung angesehen, um Betriebe überhaupt arbeitsfähig zu halten. Im Zentrum der Lösungsansätze steht der dritte Call der Kärntner Fachkräfteagentur. WK-Direktor Meinrad Höfferer betonte die strategische Relevanz dieses Werkzeugs: Unternehmen erhalten konkrete Unterstützung von der Suche bis zur Integration internationaler Mitarbeiter. Die Verfügbarkeit von Personal entscheidet darüber, ob Betriebe am Standort investieren können. Höfferer appellierte an die Unternehmer, die gebotenen Möglichkeiten und Werkzeuge der Fachkräfteagentur aktiv zu nutzen, um die wirtschaftliche Dynamik aufrechtzuerhalten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.05.2026 um 13:07 Uhr aktualisiert