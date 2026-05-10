Pflegenahversorgung erreicht bereits 119 Kärntner Gemeinden

Die Pflegenahversorgung erreicht inzwischen 119 Gemeinden und damit über 90 Prozent in Kärnten. Bis auf den Bezirk St. Veit ist die Versorgung flächendeckend. Gespräche mit den Städten Klagenfurt und Villach laufen ebenfalls.

Pflegenahversorger gibt es in Kärnten seit dem Jahr 2019. Sie bieten Unterstützung bei Pflege-, Betreuungs- und Sozialfragen und dienen als erste Anlaufstelle. Durch persönliche Beratung, gute Vernetzung und gezielte Vermittlung von Leistungen wird früh erkannt, wo Unterstützung nötig ist – und passende Hilfe organisiert. „Unser Ziel ist klar: frühzeitig helfen, damit Menschen möglichst lange selbständig in ihrem vertrauten Umfeld leben können“, betont Landesrätin Beate Prettner (SPÖ).

Kärnten fast flächendeckend versorgt

Inzwischen ist der Ausbau weit vorangeschritten. Derzeit arbeiten 52 Frauen und ein Mann in der Pflegenahversorgung. Bis auf St. Veit an der Glan, sind alle Kärntner Bezirke flächendeckend versorgt. Auch in Friesach und Metnitz steht die Pflegenahversorgung kurz vor dem Start. Gespräche laufen zudem mit den Städten Klagenfurt und Villach laufen, hier werden eigene stadtteilorientierte Modelle erarbeitet.

119.000 Einsätze

Allein in den vergangenen 16 Monaten wurden rund 9.000 Menschen betreut. Das entspricht etwa 350 Fällen pro Vollzeitkraft im Pflegenahversorger-Team, so Prettner. Insgesamt kam es zu rund 119.000 Interventionen – im Schnitt also 13 pro betreuter Person. Besonders groß ist das Interesse an Angeboten rund um Pflege und Unterstützung. Viele suchen zudem Hilfe beim bei Pflegegeld-Anträgen. Hinzu kommt die Entlastung pflegender Angehöriger sowie Nachschau-Besuche.

©Büro LR.in Prettner Am Foto: Gemeindebund-Präsident Günther Vallant, Landesrätin Beate Prettner und Pflegenahversorgerin Silvia Fellner (v.l.)

Entlastung im Gemeindeamt

Kärntenweit werden außerdem über 600 Ehrenamtliche von den Pflegenahversorgern koordiniert, zum Beispiel für Besuchsdienste, Einkaufs- und Fahrdienste oder Begleitungen im Alltag. Dass die Pflegenahversorgung auch eine enorme Erleichterung für die Mitarbeitenden im Gemeindeamt sei, bestätigt Günther Vallant, Gemeindebund-Präsident und Bürgermeister der „pflegenahversorgten“ Gemeinde Frantschach-St. Gertraud: „Früher wandten sich Betroffene mit Pflege-Fragen oft an die Mitarbeitenden im Amt, die allerdings keine Pflegeprofis sind. Durch die aufsuchende Unterstützung daheim ersparen sich die Betroffenen den Weg. Die Pflegeexpertinnen und -experten sehen sich dabei genau die jeweilige Situation vor Ort an und nehmen auch die Angehörigen mit, was ungemein wertvoll ist.“

Zuhause alt werden

Ein Fokus liegt derzeit auch auf dem Modell „Altern im Mittelpunkt“ (AiM). „Dabei fungiert die Pflegenahversorgung als steuerndes Dach, unter dem mobile Dienste, Tagesbetreuung, betreutes Wohnen, kommunale Angebote und Ehrenamt eng miteinander verzahnt werden – sie hilft mit ihrem strukturellen Know-how beim Aufbau weiterer Versorgungsangebote mit. Ziel ist eine abgestufte, wohnortnahe Versorgung“, so Prettner. Bestehende Beispiele gibt es bereits in St. Andrä im Lavanttal sowie in Finkenstein.

Team Kärnten: „Pflegenahversorgung muss weiter forciert werden“

Auch Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer sieht in der Pflegenahversorgung ein „Erfolgsmodell“. Er weiß: „Oftmals sind es Kleinigkeiten, die von enormer Bedeutung und Relevanz sind. Viele Familien sind auch mit der gesamten Bürokratie rund um das Thema Pflege überfordert und werden so durch die Pflegenahversorgung entlastet und gelotst.“ Oberstes Credo müsse es grundsätzlich sein, so Köfer, dass Menschen so lange als möglich in den eigenen vier Wänden bleiben können: „Dafür ist es auch notwendig, die mobilen Dienste weiter auszubauen. Dafür gilt es die richtigen Weichenstellungen vorzunehmen.“