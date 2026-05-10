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/ ©Montage: Bettina Nikolic & Canva
Symbolfoto
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt das Landesgericht Klagenfurt und eine Hand, die eine CO2-Pistole hält.
Der Mann muss sich am Montag vor Gericht verantworten.
Bezirk Völkermarkt
10/05/2026
Gerichtsverhandlung

Im Rausch abgedrückt: Schuss fiel auf Supermarkt-Parkplatz

Im Rausch feuerte ein Mann auf einem Supermarkt-Parkplatz im Bezirk Völkermarkt mit einer Gasdruckpistole auf eine andere Person ab. Der Vorfall hat nun ein gerichtliches Nachspiel.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(125 Wörter)

Beängstigende Szenen spielten sich im Februar auf einem Supermarkt-Parkplatz im Bezirk Völkermarkt ab. Ein stark alkoholisierter Mann soll dort mit einer Gasdruckpistole hantiert haben, welche täuschend echt wirkte. Wie aus dem aktuellen Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt zu entnehmen ist, soll er diese in der Folge auch auf eine Person gerichtet haben, welche ungefähr sieben Meter entfernt stand. Dann feuerte er die vermeintliche Waffe ab.

Schütze steht am Montag vor Gericht

Am Montag, dem 11. Mai 2026, muss er sich aufgrund dessen vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Neben einem Verstoß gegen ein bereits aufrechtes Waffenverbot wird ihm auch das Vergehen der gefährlichen Drohung zur Last gelegt. Für ihn gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

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