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Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Eine Kärntner Feuerwehr von hinten
In Wolfsberg ist es am Sonntag zu einem Küchenbrand gekommen.
Wolfsberg
10/05/2026
Küchenbrand

Speiseöl-Explosion sorgt für Feuerwehreinsatz

Ein Küchenbrand hat am Sonntag in Wolfsberg für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. In einem Wohnhaus kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Speiseöl-Explosion.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)

Die Freiwilligen Feuerwehren St. Margarethen im Lavanttal, Wolfsberg und St. Johann sowie die Polizei rückten am Sonntag zu einem Wohnhaus in den Stadtteil Schleifen aus. In dessen Küche ist es aus bislang unbekannter Ursache zu einer sogenannten Speiseöl-Explosion gekommen. „Durch rasches Handeln der Feuerwehren konnte ein größerer Brand verhindert werden“, heißt es vonseiten der Florianis abschließend. Sie konnten die Situation rasch unter Kontrolle bringen.

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