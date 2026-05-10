Speiseöl-Explosion sorgt für Feuerwehreinsatz

Ein Küchenbrand hat am Sonntag in Wolfsberg für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. In einem Wohnhaus kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Speiseöl-Explosion.

Die Freiwilligen Feuerwehren St. Margarethen im Lavanttal, Wolfsberg und St. Johann sowie die Polizei rückten am Sonntag zu einem Wohnhaus in den Stadtteil Schleifen aus. In dessen Küche ist es aus bislang unbekannter Ursache zu einer sogenannten Speiseöl-Explosion gekommen. „Durch rasches Handeln der Feuerwehren konnte ein größerer Brand verhindert werden“, heißt es vonseiten der Florianis abschließend. Sie konnten die Situation rasch unter Kontrolle bringen.