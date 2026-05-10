Wolfsberger Innenstadt wird zur Weinverkostungsmeile

Der Verein „Lavanttaler Wein“ feiert sein 20-jähriges Bestandsjubiläum. Aus diesem Anlass wird die diesjährige Jahrgangspräsentation heuer erstmals in die Wolfsberger Innenstadt verlegt. Am Freitag, dem 19. Juni 2026, präsentieren am Hohen Platz sieben Betriebe aus dem Lavanttal ihre Weine. Obfrau Martina Lippitz: „Wir feiern heuer nicht nur 20 Jahre Lavanttaler Wein, sondern auch einen Jahrgang, auf den wir wirklich stolz sind. Die Weine sind fruchtig, ehrlich und von sehr schöner Qualität – genau so, wie man sie bei uns kennt und liebt.“

Belebung der Innenstadt

Unterstützt wird die Veranstaltung vom Stadtmarketing Wolfsberg sowie dem Tourismusbüro Wolfsberg. „Solche Veranstaltungen bringen Leben, Charme und Vielfalt in unsere Stadt. Menschen kommen zusammen, nehmen sich Zeit, genießen gemeinsam und bleiben gerne länger. Davon profitiert nicht nur das Miteinander, sondern auch die Wirtschaft in der Innenstadt“, betont Stadtrat Christian Stückler (SPÖ) und Stadtrat Michael Schüssler (FPÖ) ergänzt: „Die Leute sollen kommen, verweilen und sehen, was Wolfsberg zu bieten hat. Ich bin überzeugt, dass das ein richtig schöner Abend wird.“

40 Weine werden verkostet

Der Ticketverkauf läuft bereits. Zwischen 17 und 19 Uhr können Besucher im Rahmen der Jahrgangspräsentation rund 40 Weine testen. Präsentiert werden sowohl neue als auch ältere Jahrgänge. Karten gibt es unter anderem in der Trafik Bardel, im Café Wede, im Tourismusbüro Wolfsberg sowie im Haus der Region.