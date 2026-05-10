Allergiker aufgepasst: Erste Gräserpollen machen sich bemerkbar

Triefende Nasen und juckende Augen: In Kärnten beginnt langsam aber sicher die Gräserpollen-Saison. Mit dem Ruchgras blüht bereits der erste Vorbote.

Ein gelber Film überzieht aktuell Autos, Balkone und Wege in Kärnten – 5 Minuten berichtete. Doch obwohl die sichtbaren Verschmutzungen, welche durch das Stäuben von Fichte und Waldkiefer entstehen, vielen lästig erscheint, ist es für Allergiker meist harmlos. Anders verhält es sich bei den Gräserpolle. Auch sie starten leider langsam in die Saison …

Gräserpollen in den Startlöchern

Wie aus dem aktuellen Bericht des Kärntner Pollenwarndienstes hervorgeht, sorgt derzeit vor allem das Ruchgras für Niesattacken. Dieses findet sich bereits auf südseitig gelegenen Magerwiesen. „Zunehmend gelangen aber auch andere Wiesengräser zur Blüte und erhöhen dadurch die allergische Belastung“, weiß Experte Helmut Zwander. Dazu zählen zum Beispiel der Spitz-Wegerich sowie der Wiesen-Sauerampfer.

Hast du einen Pollenallergie? Ja, leider. Nein, zum Glück nicht. Ich bin mir nicht sicher. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Auch Buche und Eiche belasten Allergiker

Rot-Buche und Eiche produzieren in Kärnten dieses Jahr ebenfalls überdurchschnittlich hohe Pollenmengen. „Beide können bei Personen mit einer Allergie gegen Birkenpollen als Folge von Kreuzreaktionen allergische Beschwerden auslösen“, so Zwander. Weiters kann die Blüte der Rosskastanie in Parks und entlang von Alleen bei manchen Menschen leichte Reaktionen auslösen.