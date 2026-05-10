Schnee in Kärnten: Karte zeigt, wo es jetzt winterlich wird

Die Eisheiligen bringen nächste Woche deutlich kühleres Wetter nach Kärnten: Eine heranziehende Kaltfront lässt nicht nur die Temperaturen sinken, sondern kann in manchen Regionen sogar für Neuschnee sorgen.

Die Eisheiligen machen ihren Namen in der kommenden Woche alle Ehre. Wie berichtet, ist eine Kaltfront im Anmarsch. Diese soll speziell in höhren Lagen sogar Neuschnee nach Kärnten bringen.

Schnee bis auf 900 Meter

Laut einer ersten Prognose der Geosphere Austria breiten sich zum Wochenstart gewittrige Schauer über das Land aus. Die Schneefallgrenze sinkt schon am Montag auf unter 2.000 Meter Seehöhe. „In der zweiten Nachthälfte sogar unter 1.500 Meter“, so die Experten. Am Dienstag kommt es dann endgültig zu einer deutlichen Abkühlung. „Von Norden her sinkt die Schneefallgrenze auf 900 bis 1.300 Meter Seehöhe“, erläutern die Meteorologen und mahnen zur Vorsicht: „Auf höheren Passstraßen, wie dem Arlbergpass und der Großglockner Hochalpenstaße, kann es durchaus zu rutschigen Fahrverhältnissen kommen.“

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Hier fällt in Kärnten am meisten Schnee

Einen ähnlichen Schluss ziehen auch die Fachleute der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ): „Im Bereich der Karawanken regnet es am Dienstag zeitweise kräftig. Die Schneefallgrenze sinkt in den Nordalpen am Morgen vorübergehend gegen 900 Meter ab.“ Sie haben auch eine Karte parat, auf der zu sehen ist, in welchen Regionen die meisten Schneemengen zusammenkommen werden. Darauf wird deutlich: Es trifft vor allem den Oberkärntner Raum.

©UBIMET Vor allem der Oberkärntner Raum muss sich laut aktuellen Berechnungen auf Neuschnee einstellen.

Temperatursturz

Auch im Tal ist vermehrt mit gewittrigen Regenschauern zu rechnen. „Es kühlt deutlich ab“, stellen die Meteorologen klar. Von den Höchstwerten rund um die 25-Grad-Marke müssen sich die Kärntner vorerst verabschieden. Die Anzeige am Thermoter sinkt deutlich ab – auf nur noch 10 bis 14 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.05.2026 um 19:58 Uhr aktualisiert