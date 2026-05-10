Wetterumschwung: Das erwartet Kärnten zum Wochenstart

Der föhnige Südwestwind sorgt in Unterkärnten am Montag noch für ein paar Sonnenstrahlen; im Westen bleibt es wiederum trüb. Graue Wolken verdecken den Himmel. „Entlang der südlichen Landesgrenze fallen erste Regentropfen“, so die Prognose der Geosphere Austria. Speziell im Nordwesten werden im Tagesverlauf auch gewittrige Regenschauer erwartet. Diese weiten sich bis zum Abend auch auf Unterkärnten aus.

Lebhafter Südwestwind

„Davor weht im Rosental und im Jauntal noch kräftiger Südwestwind“, heißt es vonseiten der Experten. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 17 und 22 Grad. Generell bringen die Eisheiligen in der neuen Woche deutlich kühleres Wetter nach Kärnten. Mehr dazu unter: Schnee in Kärnten: Karte zeigt, wo es jetzt winterlich wird.

