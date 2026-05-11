Kasnudeln, Promis, Rekordandrang bei Kärnten-Event in Wien

Mit einer Rekordteilnahme fand am Mittwochabend die „Große Bühne für Kärnten in Wien“ statt. Erstmals lud Landeshauptmann Daniel Fellner zu dem traditionsreichen Empfang – und durfte gleich rund 800 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Medien begrüßen.

„Lebendige Verbindung“ zwischen Kärnten und Wien

Veranstaltungsort war der GIRONCOLI-KRISTALL im STRABAG-Haus in Wien. „Das ist ein wunderbares Zeichen lebendiger Verbindung zwischen Kärnten und der Bundeshauptstadt“, freute sich der Kärntner Landeshauptmann. Die Veranstaltung biete die Möglichkeit, Kontakte zu pflegen und gemeinsame Projekte anzustoßen. Der Landeshauptmann verwies dabei auch auf die Bedeutung großer Infrastrukturprojekte: Mit der bereits eröffneten Koralmbahn sei Kärnten „ein Stück schneller an Wien dran“. Mit dem Semmeringbasistunnel werde die Verbindung in den kommenden Jahren noch enger.

©LPD Kärnten | Clemens Schmiedbauer Auch für die musikalische Unterhaltung war gesorgt.

Viele prominente Gäste

Neben dem Netzwerken kam auch die Kultur nicht zu kurz. Der Theaterwagen Porcia begeisterte das Publikum mit der Aufführung von „Brandner Kaspar und das ewige Leben“. Für musikalische Unterhaltung sorgten unter anderem Julia Hofer, Hannah Senfter und Polina Winkler. Unter den Gästen befanden sich zahlreiche bekannte Persönlichkeiten, darunter Alt-Landeshauptmann Peter Kaiser, Verfassungsgerichtshof-Präsident Christoph Grabenwarter, Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie Schauspielerinnen und Schauspieler wie Jürgen Maurer, Maria Köstlinger und Kristina Sprenger.

©LPD Kärnten | Clemens Schmiedbauer Der Theaterwagen Porcia brachte „Brandner Kaspar und das ewige Leben“ auf die Bühne.

Kärntner Kasnudeln waren der Renner

Auch kulinarisch wurde es kärntnerisch: Besonders gefragt waren erneut die traditionellen Kärntner Kasnudeln, die bei vielen Gästen Erinnerungen an die Heimat weckten. Ein besonderer Dank des Landeshauptmanns ging an die Gastgeber des STRABAG-Hauses rund um Hans Peter Haselsteiner und Stefan Kratochwill, die die Veranstaltung ermöglichten.