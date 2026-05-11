Hilfeschreie in der Nacht – Feuerwehr muss Wohnung aufbrechen

Eine aufmerksame Nachbarin wurde in St. Veit zur Lebensretterin: Nachdem sie Hilferufe gemeldet hatte, rückten Feuerwehr und Rettung aus – und machten in einer Wohnung eine dramatische Entdeckung.

In St. Veit rückte die Feuerwehr am Sonntagabend in ein Wohnhaus aus. Doch was war passiert? Wie die „Fire Veiter“ bekannt geben, hörte eine Mieterin in einem Mehrparteienhaus Hilferufe aus der Nachbarwohnung. Sie reagierte rasch, wählte den Notruf und setzte so die Rettungskette in Gang. Als die Florianis eintrafen, war die betroffene Wohnung zugesperrt, ebenso alle Fenster. „Es konnte kein Kontakt zum Mieter der Wohnung aufgenommen werden“, schildert die Feuerwehr St. Veit die Situation.

Person in lebensbedrohlichem Zustand gefunden

Daher beschlossen die Florianis, die Türe gewaltsam zu öffnen, um sich Zugang zur Wohnung zu verschaffen – eine wichtige Entscheidung, wie sich herausstellte. „Der Patient wurde in lebensbedrohlichem Zustand in der Wohnung aufgefunden und von zwei Feuerwehrsanitätern sowie Sanitätern des Roten Kreuzes bis zum Eintreffen des nachgeforderten Notarztes versorgt“, berichtet die Feuerwehr St. Veit. Nach notfallmedizinischer Versorgung vor Ort wurde die Person schließlich ins Krankenhaus eingeliefert.