Eisheilige in Kärnten: Gewitter, Schnee und Temperatursturz

Die Eisheiligen machen diese Woche in Kärnten ihrem Namen alle Ehre. Es gibt einen Temperatursturz.

Diese Woche ist den Eisheiligen gewidmet. Und sie machen ihrem Namen alle Ehre, es wird deutlich kühler. Das Wetter ist generell unbeständig.

Zuerst Sonne, dann mögliche Gewitter

Am Montagvormittag scheint in Kärnten verbreitet noch die Sonne. „Am Nachmittag schlägt das Wetter aber um und in Oberkärnten sowie ganz im Süden können auch erste Regenschauer mit dabei sein“, heißt es seitens der GeoSphere Austria. Die Unwetterzentrale (UWZ) gibt sogar eine gelbe Wetterwarnung für Gewitter und Hagel aus. Die Höchsttemperaturen bewegen sich heute noch von West nach Ost zwischen 17 und 23 Grad.

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Am Dienstag kommt es stellenweise zu Schnee

Am Dienstag wird es deutlich kühler in Kärnten. „Während es im Südosten bis Mittag teils anhaltend und recht kräftig regnet, klingt der Niederschlag im Norden und Westen voraussichtlich bald wieder ab. Am Vormittag kann es bei hoher Intensität in den Karawankentälern bis unter 1000 Meter herab schneien!“, sagen die Meteorologen der GeoSphere voraus. Am Nachmittag ist es dann meist schon wieder überall trocken und die Wolken lockern etwas auf. Die Temperaturen ändern sich tagsüber kaum und kommen über 5 bis 10 Grad kaum hinaus, speziell im Nordwesten kann teils lebhafter Nordföhn durchgreifen.

Die Wochenmitte in Kärnten

Am Mittwoch, 13. Mai, ist das Wetter eher freundlich. Es bleibt aber kühl. Frühtemperaturen liegen um 0 Grad, am Nachmittag sind 14 bis 17 Grad zu erwarten. Am Donnerstag frischt der Südwestwind auf und bringt einen Wetterumschwung mit sich. Während sich das Lavanttal dank Föhn noch über längere sonnige Phasen und bis zu 19 Grad freuen darf, ziehen im Westen schon am Vormittag dichte Wolken auf. Im Gailtal bleibt es mit 12 Grad deutlich kühler, und dort setzt am Nachmittag auch der erste Regen ein.

©Corinna Palle Teilweise dichte Wolken, Regen und kühle Temperaturen erwarten uns diese Woche in Kärnten-

Freitag startet noch bewölkt

Der Freitag startet im Osten noch bewölkt mit abklingenden Schauern. Von Westen her setzt aber bald Wetterbesserung ein, der Nachmittag bringt dann in den Tälern und Becken recht sonniges und weitgehend trockenes Wetter. Einzelne Schauer sind dann nur mehr über den Bergen möglich. Höchsttemperaturen 12 bis 17 Grad.

Die Eisheiligen: Zeitraum: Jährlich vom 11. bis 15. Mai .

Die Namenstage: 11. Mai Mamertus 12. Mai Pankratius 13. Mai Servatius 14. Mai Bonifatius 15. Mai Sophia („Kalte Sophie“)

Das Phänomen: Meteorologisch gesehen handelt es sich um eine „Singularität“. Dabei strömt oft polare Kaltluft nach Mitteleuropa, was zu plötzlichen Frostnächten führen kann.

Gärtner-Regel: Empfindliche Pflanzen (wie Tomaten oder Geranien) sollten erst nach der „Kalten Sophie“ dauerhaft ins Freie gepflanzt werden.

Hintergrund: Aufgrund der gregorianischen Kalenderreform im Jahr 1582 finden die „echten“ meteorologischen Kälterückfälle heute oft erst rund 10 Tage später statt (um den 22. Mai). KI Hinweis: Die Infobox wurde mittels KI erstellt, aber vor Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.05.2026 um 09:08 Uhr aktualisiert